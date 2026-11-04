Tin tức thế giới 4-11: Trung Quốc - Philippines căng thẳng; 11 nước châu Âu bị tấn công mạng

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro - Ảnh: AFP

Trung Quốc kêu gọi Philippines ngăn các chính trị gia vượt "lằn ranh đỏ"

Theo Hãng tin AFP, ngày 3-11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Philippines kiềm chế các chính trị gia liên tục "bôi nhọ" Trung Quốc và vượt qua "những lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh.

Tuần trước, Bắc Kinh cáo buộc Manila "dựng lên nhiều rào cản" nhằm cản trở Trung Quốc tham dự một cuộc họp khu vực tại Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong tháng 10, Bộ Ngoại giao Philippines triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau khi ông tuyên bố Trung Quốc sẽ "dễ dàng giành chiến thắng" nếu xảy ra xung đột giữa hai nước. Một số thượng nghị sĩ Philippines khi đó kêu gọi trục xuất nhà ngoại giao này.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm ngày 3-11 với người đồng cấp Philippines Theresa Lazaro, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng quan hệ song phương "đang phải đối mặt với sự can thiệp ác ý".

Ông Vương nói rằng "một số ít chính trị gia" từ Philippines đã "liên tục công kích và bôi nhọ Trung Quốc vì định kiến chính trị và lợi ích ích kỷ của riêng họ, vượt qua những lằn ranh đỏ của Trung Quốc", song không nêu chi tiết.

Nhà ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Manila "tăng cường giám sát những cá nhân liên quan và đưa ra thông điệp nhất quán, hợp lý về chính sách đối với Trung Quốc".

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Lazaro mô tả cuộc điện đàm là "thẳng thắn và mang tính xây dựng", đồng thời cho biết "hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại ngoại giao và xử lý thỏa đáng những bất đồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".

Ông Zelensky nói Nga không có lợi thế ở tiền tuyến

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga hiện không có lợi thế ở tiền tuyến trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Zelensky cập nhật tình hình ở tiền tuyến diễn biến phức tạp, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Phía Nga chưa lên tiếng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Berlin, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những thành phố Ukraine nằm cách xa tiền tuyến.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói Nga cần cho thấy sự nghiêm túc đối với thỏa thuận hòa bình với Ukraine tại cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào tuần tới ở Abu Dhabi.

Ông Merz bình luận vòng đàm phán mới giữa Ukraine - Mỹ - Nga là "bước đi đúng đắn" nhằm góp phần chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh việc châu Âu tham gia tiến trình này là điều cần thiết.

Ukraine cáo buộc cựu phát ngôn viên của ông Zelensky phản quốc

Theo Hãng tin AFP, ngày 3-11, các công tố viên Ukraine nói rằng bà Yulia Mendel - cựu phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky và sau này trở thành một trong những tiếng nói chỉ trích gay gắt nhất nhằm vào nhà lãnh đạo Ukraine - đang bị cáo buộc phạm tội phản quốc.

Yulia Mendel từng giữ chức thư ký báo chí của ông Zelensky từ khi ông đắc cử năm 2019 đến năm 2021, vài tháng trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Người phụ nữ 40 tuổi hiện sống ở nước ngoài. Kể từ khi rời cương vị, bà thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Zelensky, cáo buộc ông tham nhũng và ngày càng có xu hướng độc đoán.

"Các công tố viên đã thu thập đủ bằng chứng để thông báo cho cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine rằng bà bị tình nghi phạm tội phản quốc và biện minh cho hành động gây hấn quân sự của Nga nhằm vào Ukraine" - Văn phòng công tố Ukraine thông báo trên ứng dụng Telegram.

Nhà chức trách Ukraine cáo buộc bà Mendel "lợi dụng danh tiếng của mình để lan truyền những phát ngôn có lợi cho đối phương, nhằm làm mất uy tín của Ukraine". Các điều tra viên cũng chỉ trích phát biểu của bà Mendel rằng Ukraine đang "trên con đường diệt vong".

Ít nhất 11 nước châu Âu bị ảnh hưởng trong vụ tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh ở siêu thị

Bức ảnh chụp một tủ đông trống không ở Bỉ, bên cạnh là tấm biển ghi: "Do xảy ra các vụ tấn công mạng, hiện không có sản phẩm nào được bày bán trong các tủ lạnh/tủ đông" - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 3-11, Đức, Romania và Anh trở thành những quốc gia mới nhất ở châu Âu ghi nhận các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại siêu thị trong những ngày gần đây. Tủ lạnh, tủ đông tăng nhiệt độ bất thường, khiến thực phẩm hư hỏng.

Trước tình hình này, Chính phủ Ý đã tổ chức cuộc họp khẩn với các quan chức tình báo trong ngày 3-11. Sự việc cũng khiến Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo về khả năng có một âm mưu cố ý phá hoại chuỗi cung ứng thực phẩm của khối.

Hiện chưa rõ động cơ của các vụ tấn công mạng và chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Ý và Hà Lan nằm trong số khoảng 10 quốc gia thành viên EU bị ảnh hưởng. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi hàng trăm siêu thị tại Pháp buộc phải vứt bỏ hàng hóa bị hư hỏng trong sự cố tương tự. Vương quốc Anh, dù không phải là thành viên EU, cũng bị ảnh hưởng.

Israel: Khối đối lập đề cử ông Gadi Eisenkot làm Thủ tướng

Ngày 3-11, lãnh đạo các đảng thuộc khối đối lập Israel đã nhất trí đề cử ông Gadi Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar, làm ứng cử viên Thủ tướng và kiến nghị Tổng thống Isaac Herzog giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Các đảng này đồng thời cam kết nhanh chóng thành lập một "chính phủ khẩn cấp quốc gia" nhằm thay thế chính phủ hiện tại của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Báo Jerusalem Post cho biết thỏa thuận đạt được tại cuộc họp chung của các lãnh đạo khối đối lập ở thành phố Herzliya, miền trung Israel, trước khi các cuộc tham vấn với Tổng thống Herzog bắt đầu ngày 4-11. Tham dự cuộc họp có ông Eisenkot, lãnh đạo các đảng B'Yachad, Yisrael Beytenu và đảng Dân chủ, cùng ông Yair Lapid, lãnh đạo phe đối lập sắp mãn nhiệm.

Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo khẳng định cam kết tôn trọng sự ủy nhiệm của cử tri về thay đổi chính phủ, đồng thời nhất trí thành lập một chính phủ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái dựa trên 4 nguyên tắc do ông Eisenkot đề xuất.

Boeing thử nghiệm máy bay hai động cơ lớn nhất thế giới ở độ cao hơn 3.000 mét

Ngày 3-11, nguyên mẫu Boeing 777-9 mang số hiệu N779XY đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Alcantarí của Bolivia, bắt đầu chiến dịch bay thử nghiệm trong điều kiện độ cao lớn nhằm phục vụ quá trình cấp chứng nhận.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sân bay Alcantarí nằm ở độ cao 3.104 m so với mực nước biển. Tại đây, không khí loãng làm giảm lực đẩy của động cơ và lực nâng của cánh, khiến máy bay cần quãng đường dài hơn để cất và hạ cánh.

Các thử nghiệm nhằm thu thập dữ liệu vận hành thực tế, phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ trình Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận. Trước đó, nguyên mẫu này từng được thử nghiệm ở độ cao lớn tại Toluca (Mexico) vào tháng 8-2024.

Song song với hoạt động tại Bolivia, một nguyên mẫu Boeing 777-9 khác, mang số hiệu N779XW, đang thực hiện các bài bay thử nghiệm trong điều kiện gió ngang tại sân bay Keflavík (Iceland) từ cuối tháng 10.

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