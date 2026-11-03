Tin tức thế giới 3-11: Đàm phán Mỹ, Nga, Ukraine sau 1 tuần nữa; Iran xác nhận đàm phán 'rất sâu' với Mỹ

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump - Ảnh: AFP

Mỹ nói sắp tổ chức đàm phán ba bên với Nga - Ukraine

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington sẽ tổ chức đàm phán ba bên với phái đoàn Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 10 và 11-11 tới, trong khi đó tình hình đàm phán Mỹ - Iran cũng lóe lên những tín hiệu tích cực.

Theo quan chức giấu tên này, các bên sẽ thương lượng về những thỏa thuận an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang, các biện pháp nhân đạo và chấm dứt chiến tranh.

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đại diện phía Mỹ tham gia đàm phán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý vòng đàm phán mới sau khi gặp ông Witkoff tại St. Petersburg hai tuần trước. Vòng gần nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra hồi tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran.

Trong tuần này, phía Mỹ cũng sẽ họp cấp chuyên viên tại Brussels với Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về bảo đảm an ninh cho Ukraine, khuôn khổ an ninh châu Âu và tái thiết Ukraine.

Dù ông Trump tăng sức ép buộc Kiev chấp nhận thỏa thuận, Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện hòa bình.

Kiev hiện chưa xác nhận vòng đàm phán mới này.

Iran xác nhận đàm phán “rất sâu” với Mỹ

Trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông có nguy cơ bùng phát trở lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 2-11 cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua các bên trung gian đang diễn ra rất sâu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua video với Hãng thông tấn nhà nước IRNA, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh “trước tính chất nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay, các hoạt động tham vấn và thảo luận đang diễn ra rất sâu. Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian rất tích cực trong các cuộc đàm phán này”.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn Hãng thông tấn Fars cùng ngày đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Trung Đông.

Tuy nhiên, hiện chưa có thêm thông tin về nội dung cụ thể của cuộc điện đàm cũng như những thỏa thuận hoặc kết quả đạt được giữa hai bên.

Ukraine tố Nga lợi dụng ngừng bắn nhân đạo để củng cố trận địa

Người dân thành phố Oleshky ở Kherson, vốn do Nga kiểm soát, được di tản đến một địa điểm chưa rõ trong thời gian lệnh ngừng bắn cục bộ tại đây có hiệu lực - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, Ukraine cáo buộc Nga lợi dụng lệnh ngừng bắn nhân đạo hiếm hoi do Mỹ hậu thuẫn ở vùng Kherson tuần trước để củng cố vị trí quân sự.

Lệnh ngừng bắn 6 ngày quanh thị trấn Oleshky do Nga kiểm soát hết hiệu lực lúc 21h ngày 1-11. Theo Nhà Trắng, lệnh này do chính Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đứng ra dàn xếp.

Trong 6 ngày ngừng bắn - dài nhất trong cuộc chiến Nga - Ukraine, gần 800 người đã được sơ tán. Cả Kiev và Matxcơva đều đánh giá sáng kiến thành công.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc ngừng bắn, Bộ Tổng tham mưu Ukraine lại đơn phương cáo buộc Nga đã tranh thủ luân chuyển binh lính, tăng cường phòng thủ và cải thiện hậu cần.

“Đối phương đã lợi dụng khoảng lặng nhân đạo để cải thiện vị trí”, cơ quan này viết trên X.

Phản hồi điều này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói không có thông tin cụ thể, nhưng việc điều chỉnh vị trí lực lượng trong thời gian ngừng bắn được xem là “thông lệ” và Ukraine hẳn cũng làm vậy.

Ông Putin yêu cầu trung tâm dữ liệu tư nhân dành 10% công suất cho nhà nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 9-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh yêu cầu chủ các trung tâm dữ liệu ngoài nhà nước dành 10% công suất để duy trì hạ tầng công nghệ thông tin của Nga.

Cơ chế này giúp chính quyền nhanh chóng tiếp cận công suất còn trống khi cần. Động thái được đưa ra khi các trung tâm dữ liệu Nga liên tục trở thành mục tiêu tấn công bằng drone của Ukraine.

Hồi tháng 10, cơ sở của hai công ty mạng lớn nhất Nga là Yandex và Sberbank đã nhiều lần bị tập kích, gây gián đoạn các dịch vụ Internet ở nước này.

Theo sắc lệnh, Bộ Phát triển kỹ thuật số sẽ kiểm kê công suất và diện tích sàn còn trống tại các trung tâm dữ liệu tư nhân trên khắp nước Nga.

Một ủy ban đặc biệt của chính phủ sẽ được thành lập, có quyền ra lệnh giải phóng phần công suất dự trữ. Khi có quyết định, nhà vận hành phải cung cấp quyền truy cập trong vòng 24 giờ.

Sắc lệnh cũng cho phép tạm thời sử dụng trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài nếu được Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) chấp thuận.

Thượng nghị sĩ Mỹ đòi giải trình vụ chuyên cơ bay thấp qua Nhà Trắng

Chuyên cơ Không lực 1 bay sát Nhà Trắng khi đang diễn ra buổi tiệc Halloween do ông Trump chủ trì hôm 29-10 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-11, Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, thành viên Dân chủ cấp cao nhất tiểu ban giám sát Cục Hàng không liên bang (FAA), yêu cầu các cơ quan chức năng giải trình về việc chuyên cơ Không lực 1 của ông Trump cố tình bay thấp qua Nhà Trắng hồi tuần trước.

Màn bay diễn ra hôm 29-10, trong tiệc Halloween cho trẻ em có ông Trump tham dự.

Sân bay quốc gia Reagan Washington phải tạm dừng, nhiều chuyến bay bị chậm. Nhiều quan chức thành phố khẳng định người dân và sân bay chỉ được báo trước 15 phút.

Theo bà Duckworth, chuyên cơ của tổng thống Mỹ đã hai lần bay qua Nhà Trắng ở độ cao khoảng 122-305m, dưới mức an toàn tối thiểu của FAA. Bà khẳng định đây là "trò phô diễn nguy hiểm".

"Một tổng thống nghiêm túc lẽ ra phải lo kéo giá cả xuống. Còn ông này thì mải khoe đồ chơi, phơi bày rõ ông xa rời nhu cầu của người dân Mỹ đến mức nào", bà viết.

Đáp lại những chỉ trích, Nhà Trắng khẳng định FAA tuân thủ mọi quy trình và màn bay qua "mang lại niềm vui, sự phấn khích" cho người dự tiệc.

Triều Tiên bác cáo buộc hack sàn tài sản số Binanace

Bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA

Ngày 3-11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ trộm lượng tiền số trị giá 6 tỉ USD từ sàn Binance.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ đánh cắp số tài sản ảo này hồi cuối tuần. FBI cũng nhấn mạnh đây có thể là vụ trộm tài chính lớn nhất lịch sử.

"FBI đang tìm cách gán cho CHDCND Triều Tiên cái mác 'quốc gia tội phạm mạng'. Nhưng luận điệu của Mỹ thật vô lý và chẳng có gì mới. Việc Mỹ đánh lừa dư luận quốc tế, như thể mọi tội phạm mạng khắp nơi trên thế giới đều do chúng tôi gây ra, là hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng nhằm vào Triều Tiên", bà Kim tuyên bố.

Cũng theo KCNA, hôm 2-11, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược gắn đầu đạn phân tán, đồng thời đánh giá đặc tính bay phục vụ đòn tấn công thẳng đứng.

Đức xét xử bác sĩ nhi khoa xâm hại hơn 70 trẻ em

Ngày 2-11, một bác sĩ nhi khoa ở miền đông nước Đức đã ra hầu tòa với cáo buộc xâm hại tình dục hơn 70 trẻ em trong hơn một thập kỷ.

Bị cáo 46 tuổi bị truy tố hơn 130 tội danh, liên quan hành vi xâm hại trẻ em khi làm việc tại các phòng khám ở hai thị trấn Nauen và Rathenow từ năm 2013 đến 2025.

Sau khi nghe đọc cáo trạng, bị cáo phát biểu ngắn, thừa nhận phần lớn hành vi và khẳng định lại những lời thú tội trước đó, đồng thời bày tỏ cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Theo cáo trạng, trong đa số vụ việc, bị cáo vào phòng nạn nhân, phần lớn là bé trai, yêu cầu các em cởi đồ để chụp ảnh, có lúc quay video. Nhiều lần, người này bị cáo buộc xâm hại dưới vỏ bọc làm thủ thuật y khoa. Ít nhất 4 vụ xảy ra khi bị cáo đến khám cho trẻ tại nhà trẻ.

Bác sĩ này bị bắt khoảng một năm trước, sau khi mẹ của một bệnh nhi trình báo nghi vấn với nhà chức trách.

Chèo thuyền Một người đàn ông chèo thuyền kayak tại hồ Loch Faskally (Pitlochry, Scotland) - Ảnh: REUTERS