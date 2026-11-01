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FBI nêu tên hung thủ vụ đánh cắp 6 tỉ USD trên sàn Binance

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Đơn vị tin tặc tinh nhuệ TraderTraitor của Triều Tiên bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng.

- Ảnh 1.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance - Ảnh minh họa: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 31-10, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỉ USD tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

"CHDCND Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp hơn 6 tỉ USD tài sản ảo từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance, xảy ra vào khoảng ngày 29-10-2026" - FBI tuyên bố.

Hiện Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Tuần này Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới - cho biết tin tặc đã đánh cắp hơn 6 tỉ USD tài sản ảo, trong vụ tấn công được cho là lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các công ty blockchain nhận định vụ tấn công có nguồn gốc từ một nhóm tin tặc Triều Tiên.

Công ty tình báo blockchain TRM có trụ sở tại Mỹ quy trách nhiệm vụ tấn công cho TraderTraitor, nhóm mà công ty mô tả là đơn vị tin tặc tinh nhuệ của Triều Tiên. Họ cho biết: "Chúng tôi đưa ra nhận định này với độ tin cậy cao".

Binance nói đã dành riêng hơn 6,34 tỉ USD từ nguồn vốn của công ty để bù đắp số tài sản bị đánh cắp, đồng thời bắt đầu thu hồi tài sản cho người dùng. 

Họ cũng phối hợp với các đối tác blockchain "đóng băng" khoảng 3 tỉ USD tài sản bị ảnh hưởng.

Sàn giao dịch tiền điện tử này cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại và liên tục cập nhật thông tin trên các kênh mạng xã hội khi thu thập thêm dữ liệu về vụ tấn công mạng.

"Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết vấn đề này" - đồng giám đốc điều hành Binance Richard Teng nói trong video đăng trên mạng xã hội X hôm 30-10.

Các chuyên gia cho biết trong những năm gần đây, Triều Tiên đã chuyển sang hoạt động tấn công mạng nhắm vào tiền điện tử, trong bối cảnh nước này đối mặt với các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Sáng 1-11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các viện nghiên cứu khoa học quốc phòng nước này vừa tiến hành thử nghiệm một hệ thống vũ khí chủ lực. Cuộc thử nghiệm nhằm "đánh giá khả năng thích ứng với chiến đấu và sức công phá của đầu đạn bom chùm được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật".

- Ảnh 2.Binance bị tấn công mạng: Phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD, thị trường tiền mã hóa chao đảo

Binance cho biết đã phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD tài sản liên quan vụ tấn công mạng, trong khi thiệt hại được ước tính có thể lên tới 5,9 tỉ USD.

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BÌNH AN
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    Chủ đề: đánh cắp Triều Tiên tiền điện tử Binance

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