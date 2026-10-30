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Binance bị tấn công mạng: Phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD, thị trường tiền mã hóa chao đảo

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TTXVN
TTXVN
TTXVN

Binance cho biết đã phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD tài sản liên quan vụ tấn công mạng, trong khi thiệt hại được ước tính có thể lên tới 5,9 tỉ USD.

Binance phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD sau vụ tấn công mạng - Ảnh 1.

Binance hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, xét theo khối lượng giao dịch hằng ngày - Ảnh: Binance

Sàn tiền mã hóa Binance cho biết đã phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD tài sản liên quan đến một vụ tấn công mạng. Trong khi đó ước tính ban đầu của Chainalysis cho thấy số tài sản số bị đánh cắp có thể lên tới gần 5,9 tỉ USD.

Khoảng 7h30 ngày 30-10 theo giờ Việt Nam, Binance thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền để kiểm tra an ninh, phong tỏa tài sản và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật.

Theo Binance, số tài sản bị phong tỏa có thể tiếp tục tăng khi công ty phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức phát hành tiền mã hóa, đơn vị phân tích dữ liệu blockchain và các đối tác trong ngành để truy vết, ngăn chặn dòng tiền liên quan đến vụ việc.

Đến nay, Binance và các chuyên gia trong ngành chưa công bố cụ thể phương thức tin tặc sử dụng để thực hiện vụ xâm nhập.

Trên mạng xã hội X, Binance khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn và cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại. Tuy nhiên quy mô thực tế của vụ tấn công vẫn chưa được xác định.

Công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis ước tính giá trị tài sản số bị đánh cắp tại thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 5,912 tỉ USD. 

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất lịch sử thị trường tiền mã hóa, vượt xa vụ đánh cắp khoảng 1,5 tỉ USD khỏi sàn Bybit hồi tháng 2-2025.

Trong khi đó Công ty bảo mật blockchain Blockaid phát hiện khoảng 3,3 tỉ USD giao dịch đáng ngờ liên quan đến các ví được liên kết với Binance trên các mạng Ethereum, Arbitrum và Avalanche.

Hai nhà phát hành stablecoin lớn là Tether và Circle cũng đã phong tỏa tổng cộng hơn 2,3 tỉ USD tài sản số liên quan. Giám đốc điều hành Circle Jeremy Allaire cho biết công ty đóng băng hơn 800 triệu USDC. Sau đó CEO Tether Paolo Ardoino thông báo đã phong tỏa khoảng 1,6 tỉ USDT liên quan đến lỗ hổng bảo mật tiềm tàng.

USDT và USDC là hai stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị tương đương đồng USD, qua đó hạn chế biến động giá so với nhiều loại tiền mã hóa khác.

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Thông tin về vụ tấn công cũng gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa. Khoảng 0h25 GMT ngày 30-10, Bitcoin giảm gần 5%, Ethereum mất gần 6%, trong khi BNB, đồng tiền mã hóa thuộc hệ sinh thái Binance, giảm gần 10%. Phần lớn các đồng tiền mã hóa lớn khác cũng đi xuống, ngoại trừ các stablecoin.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) với năng lực ngày càng mở rộng có thể tạo ra thách thức mới đối với các phương thức mã hóa và hệ thống bảo mật công nghệ thông tin, trong đó có lĩnh vực tài sản số.

Binance bị tấn công mạng: Phong tỏa hơn 2,5 tỉ USD, thị trường tiền mã hóa chao đảo - Ảnh 3.Chuyên gia Việt 'vạch trần' mã độc tinh vi 9 giai đoạn tại diễn đàn an ninh mạng thế giới

Nhóm chuyên gia an toàn thông tin Việt Nam dịch ngược và giải mã một bộ công cụ mã độc phức tạp gồm 9 giai đoạn, từng nhắm vào các tổ chức trong nước.

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    Chủ đề: tiền mã hóa tấn công mạng Binance

    Dòng sự kiện: Tấn công mạng

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