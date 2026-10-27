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Úc cảnh báo làn sóng tấn công mạng chưa từng có từ AI

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Tội phạm mạng đang lợi dụng AI để tấn công nhanh, chính xác và trên quy mô lớn, buộc Úc phát hơn 4.400 cảnh báo an ninh mạng trong một năm.

Úc cảnh báo làn sóng tấn công mạng chưa từng có từ AI - Ảnh 1.

Úc cảnh báo AI có thể làm tê liệt hệ thống máy tính, hạ tầng trọng yếu - Ảnh minh họa: REUTERS

Tổng cục Tín hiệu Úc (ASD), cơ quan phụ trách tình báo tín hiệu và an ninh mạng của nước này, ngày 27-10 cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra mối đe dọa "chưa từng có tiền lệ" khi các nhóm tội phạm mạng sử dụng công nghệ này để tấn công hệ thống máy tính và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong báo cáo đánh giá thường niên về mối đe dọa không gian mạng công bố ngày 27-10, ASD cho biết bản chất và tốc độ của các cuộc tấn công đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi các mô hình AI "tiên phong" (frontier AI) xuất hiện. Những mô hình tiên tiến như Mythos của Anthropic không chỉ giải quyết các vấn đề phức tạp mà còn bị lợi dụng để quét lỗ hổng phần mềm. 

Bằng chứng là tuần trước, công nghệ này đã phát hiện một lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP, buộc hàng loạt trang web - bao gồm cả Cơ quan Thống kê Úc (ABS) - phải tạm ngừng hoạt động để vá lỗi. 

ASD nhận định các mô hình AI phát triển nhanh chóng có thể mang lại lợi ích to lớn nếu được sử dụng đúng mục đích. Tuy nhiên, ASD cho biết trong những tháng gần đây, các đối tượng xấu đã lợi dụng AI để thực hiện các cuộc tấn công mạng với quy mô lớn chưa từng có tiền lệ.

Số liệu của ASD cho thấy trong tài khóa 2025-2026, cơ quan này đã phát đi hơn 4.400 cảnh báo về hoạt động mạng độc hại nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công, tăng 80% so với năm trước. 

ASD đã trực tiếp xử lý hơn 1.500 sự cố, nhận hơn 82.000 báo cáo tội phạm mạng (trung bình cứ 6 phút có một vụ), chặn 564 triệu tên miền độc hại và ứng phó với 139 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware). 

Chi phí khắc phục hậu quả đối với các doanh nghiệp tiếp tục leo thang, tăng 16% lên mức trung bình 93.500 AUD (khoảng 65.650 USD)/vụ; riêng với doanh nghiệp quy mô vừa, con số này tăng tới 45%, chạm mức 141.300 AUD/vụ.

Mối lo ngại lớn nhất hiện nay đang hướng về hệ thống tài chính, nơi các quỹ đầu tư hưu trí của Úc quản lý hơn 4.500 tỉ AUD tài sản trên 25 triệu tài khoản. Ông David Bradbury, Phó chủ tịch Cơ quan Quản lý Thận trọng Úc (APRA), cảnh báo các cuộc tấn công mạng có nguy cơ "vét sạch" tài khoản của người dân nếu hệ thống phòng thủ thất bại.

Tổng giám đốc ASD Abigail Bradshaw nhận định các tác nhân độc hại đang lợi dụng AI để tấn công với tốc độ, quy mô và độ chính xác chưa từng có. Bà kêu gọi các tổ chức khẩn trương loại bỏ các hệ thống phần mềm và phần cứng cũ (legacy) đã lỗi thời, đồng thời ưu tiên bảo mật hệ thống hơn là duy trì tính sẵn sàng hoạt động, kể cả việc phải tạm ngưng dịch vụ trực tuyến để gia cố phòng thủ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cũng lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của ASD. Dù Úc (với tư cách là thành viên liên minh tình báo "Ngũ Nhãn") vẫn đang duy trì quyền tiếp cận các hệ thống AI phòng thủ mạnh mẽ.

Tuy nhiên Bộ trưởng Marles nhấn mạnh các doanh nghiệp trong nước buộc phải tự nâng cấp hàng rào bảo mật để thích ứng với bối cảnh các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng lạm dụng AI để trục lợi.

Úc cảnh báo làn sóng tấn công mạng chưa từng có từ AI - Ảnh 3.Doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tấn công mạng: Mất dữ liệu, mất cả khách hàng

Có tới 87% doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) từng hứng chịu các đợt tấn công mạng trong 12 tháng qua. Đáng lo ngại, nhiều sự cố đã để lại tổn thất không thể khắc phục về dữ liệu và tài sản.

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    Chủ đề: tấn công mạng AI tội phạm mạng

    Dòng sự kiện: Tấn công mạng

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