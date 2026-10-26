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Doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tấn công mạng: Mất dữ liệu, mất cả khách hàng

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Có tới 87% doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) từng hứng chịu các đợt tấn công mạng trong 12 tháng qua. Đáng lo ngại, nhiều sự cố đã để lại tổn thất không thể khắc phục về dữ liệu và tài sản.

Doanh nghiệp bị tấn công mạng: Mất dữ liệu, khách hàng quay lưng - Ảnh 1.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tấn công mạng đối mặt rủi ro vừa bị mất dữ liệu, vừa bị khách hàng quay lưng - Ảnh: KASPERSKY

Theo báo cáo toàn cảnh về an toàn thông tin tại các công ty quy mô dưới 500 nhân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do Hãng Kaspersky vừa công bố, các hình thức tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất hiện nay gồm: khai thác lỗ hổng phần mềm (10%), phát tán mã độc diện rộng (7%) và xâm nhập qua đường truy cập từ xa (7%).

Khi tin tặc nhắm thẳng vào 'dân IT'

Thay vì chỉ tấn công tống tiền đơn thuần như trước, chiến lược của tội phạm mạng đã có bước chuyển dịch nguy hiểm: tập trung đánh cắp các dữ liệu giá trị cao để trục lợi hoặc tạo bàn đạp cho các đợt tấn công tiếp theo.

Mục tiêu hàng đầu của tin tặc là dữ liệu cá nhân của khách hàng (chiếm 34%), tiếp đến là tài liệu nội bộ nhạy cảm như báo cáo tài chính, hồ sơ pháp lý (31%) và thông tin cá nhân của nhân sự (27%). 

Đáng chú ý, 23% vụ việc nhằm mục đích đánh sập quyền truy cập của khách hàng và nhân viên vào các hệ thống trực tuyến.

Một điểm nghịch lý được báo cáo chỉ rõ: chính đội ngũ kỹ thuật lại là đối tượng bị nhắm tới nhiều nhất. Có tới 52% số đợt tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào bộ phận an toàn thông tin và 51% nhắm vào phòng công nghệ thông tin. Sau đó mới đến bộ phận chăm sóc khách hàng (22%) và tài chính - kế toán (20%).

Việc xâm nhập thành công vào tài khoản của quản trị viên hệ thống hoặc chuyên viên công nghệ thông tin cho phép tin tặc chiếm quyền kiểm soát hạ tầng số của doanh nghiệp nhanh chóng và sâu rộng nhất.

Hậu quả không thể đảo ngược

Khảo sát ghi nhận những tổn thất nặng nề vượt xa bài toán tài chính trước mắt. Trong số các doanh nghiệp SMB từng gặp sự cố, 25% ghi nhận dữ liệu cá nhân của khách hàng bị đánh cắp; 23% bị gián đoạn hoạt động kinh doanh trực tuyến (website, sàn thương mại điện tử) và 23% bị lộ dữ liệu nội bộ của nhân viên.

Nghiêm trọng hơn, nhiều tác động mang tính vĩnh viễn, như 21% doanh nghiệp đối mặt với tình trạng mất sạch dữ liệu vĩnh viễn, không thể khôi phục; 21% ghi nhận tổn thất trực tiếp về tài chính; 13% chịu hư hỏng hoặc mất mát không thể phục hồi đối với tài sản và hệ thống kỹ thuật.

Ông Ilya Markelov, Giám đốc Khối Nền tảng hợp nhất (Unified Platform) tại Kaspersky, nhận định: "So với các tập đoàn lớn vốn có nguồn lực dự phòng dồi dào, hậu quả từ một sự cố an ninh mạng giáng xuống doanh nghiệp vừa và nhỏ thường nặng nề hơn rất nhiều. Trong nhiều trường hợp, sự cố đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của doanh nghiệp do cạn kiệt dòng tiền ứng phó hoặc đánh mất hoàn toàn uy tín thương hiệu".

Đồng quan điểm, ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, cho rằng an toàn thông tin không thể phó mặc riêng cho phòng IT: "Chỉ một sự cố đơn lẻ cũng đủ làm rò rỉ bí mật kinh doanh, ngưng trệ vận hành và làm tiêu tan niềm tin từ khách hàng. Bảo đảm an toàn số đòi hỏi sự đồng bộ giữa công nghệ, quy trình và thói quen bảo mật của từng nhân sự".

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Nhóm chuyên gia an toàn thông tin Việt Nam dịch ngược và giải mã một bộ công cụ mã độc phức tạp gồm 9 giai đoạn, từng nhắm vào các tổ chức trong nước.

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    Chủ đề: tấn công mạng dữ liệu cá nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa Kaspersky

    Dòng sự kiện: Tấn công mạng

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