Tin tặc dùng AI tự động tấn công hơn 1.200 website, xâm nhập hơn 100 doanh nghiệp

Màn hình hiển thị trang web info.gouv.fr của Chính phủ Pháp hiện không thể truy cập được, ngày 21-10 - Ảnh: REUTERS

Chỉ với vài ngàn USD chi phí sử dụng mô hình AI và những chỉ dẫn ngắn, một tin tặc có thể giao cho các tác nhân AI thực hiện nhiều công đoạn tấn công mạng, từ dò tìm lỗ hổng đến xâm nhập hệ thống và cài cửa hậu.

Báo cáo Inside Cairn do công ty an ninh mạng NorForge công bố ngày 19-10 cho thấy các tác nhân AI đang được sử dụng để tự động hóa những cuộc tấn công trên quy mô lớn, với mức độ can thiệp của con người rất thấp.

Theo Reuters, chiến dịch được ghi nhận đã nhắm vào hơn 1.200 website và xâm nhập hệ thống của hơn 100 doanh nghiệp, trong đó có Deere, SharkNinja và Cummins.

Deere cho biết chưa có bằng chứng cho thấy thông tin nhạy cảm bị truy cập. SharkNinja xác nhận một website hỗ trợ sản phẩm độc lập bị ảnh hưởng và mối đe dọa đã được kiểm soát. Cummins nói đang điều tra khả năng một website do bên thứ ba vận hành bị xâm nhập.

AI tự dò lỗ hổng, tìm cách xâm nhập

NorForge phát hiện hơn 20 bảng điều khiển của nền tảng AI mã nguồn mở Cairn bị để lộ trên internet. Cairn có khả năng điều phối nhiều tác nhân AI để tìm kiếm và khai thác lỗ hổng bảo mật.

Trong số các nhóm hoạt động được ghi nhận, nhóm mang mã AIA0001 liên kết với 14 bảng điều khiển và thực hiện hơn 1.100 cuộc tấn công vào các website thương mại điện tử tại Mỹ, Canada, Nhật Bản và Úc. Mục tiêu là giành quyền truy cập lâu dài vào hạ tầng thanh toán.

Các chỉ dẫn giao cho AI có khi chỉ dài chưa đến 100 ký tự tiếng Trung. NorForge ước tính chi phí sử dụng mô hình AI cho một dự án khoảng 5 USD; tổng chi phí được cho là khoảng 5.000 USD, tương đương khoảng 50 USD cho mỗi vụ xâm nhập thành công.

Những tác nhân này sử dụng mô hình DeepSeek 4.1 Flash và công cụ tự động hóa trình duyệt Microsoft Playwright để thực hiện các thao tác trên website.

Khi kiểm tra một dự án tấn công nhằm vào nhà bán lẻ lớn chuyên về linh kiện phần cứng, NorForge phát hiện máy chủ có cửa hậu cho phép tải tệp lên.

Snorre Fagerland, người thực hiện nghiên cứu, cho biết các tác nhân AI đã hoàn thành những cuộc xâm nhập phức tạp từ đầu đến cuối mà gần như không cần con người can thiệp.

"Đây không phải trò của trẻ ranh phá phách", ông nhận định.

AI ngày càng tham gia sâu vào các cuộc tấn công

Việc tin tặc sử dụng AI không phải mới xuất hiện, nhưng các vụ việc gần đây cho thấy công nghệ này đang đảm nhận ngày càng nhiều công đoạn.

Trong tháng 4 và 5-2025, công ty an ninh mạng Gambit Security của Israel phát hiện một nhóm tống tiền sử dụng Cursor hỗ trợ xâm nhập ít nhất 7 doanh nghiệp. Nhóm này tìm cách vượt qua các biện pháp bảo vệ của AI bằng cách trình bày hoạt động như một cuộc kiểm thử an ninh được cấp phép. Công cụ giúp rút ngắn thời gian thực hiện công việc khoảng 30-50%.

Tháng 8-2025, Anthropic cho biết một đối tượng phạm tội đã dùng Claude Code để tự động hóa việc trinh sát, thu thập thông tin đăng nhập và tống tiền ít nhất 17 tổ chức, trong đó có các đơn vị y tế, dịch vụ khẩn cấp và cơ quan chính phủ. Một số vụ đòi tiền chuộc hơn 500.000 USD; AI còn được dùng để soạn thư đe dọa phù hợp với từng nạn nhân.

Tháng 11-2025, Anthropic chặn một chiến dịch gián điệp bị cáo buộc nhắm vào khoảng 30 tổ chức. Theo công ty, Claude Code tự thực hiện 80-90% các bước chiến thuật, trong khi con người chỉ can thiệp ở những thời điểm quan trọng.

Đến tháng 9-2026, Gambit ghi nhận một chiến dịch sử dụng AI tấn công các nhà bán lẻ trực tuyến. Trong 5 ngày, từ 10 đến 15-9, có 105 dự án tấn công được triển khai, xâm nhập ít nhất 27 doanh nghiệp. Hơn 600.000 bản ghi thẻ tín dụng hợp lệ bị đánh cắp từ hai doanh nghiệp, trong đó 79% là thẻ của khách hàng tại Mỹ.

Chiến dịch này cũng sử dụng Cairn, giúp NorForge lần theo các vụ việc trước đó.

Chi phí thấp, tốc độ nhanh làm tăng rủi ro

Theo các nhà nghiên cứu, nguy cơ lớn nằm ở việc AI giúp giảm chi phí, hạ thấp yêu cầu về kỹ năng và tăng tốc độ thực hiện các cuộc tấn công.

Các mục tiêu được ghi nhận chủ yếu là website thương mại điện tử và hệ thống thanh toán. Những lỗ hổng bị khai thác không nhất thiết là kỹ thuật mới, mà có thể là các điểm yếu quen thuộc như chức năng tải tệp, lỗi SQL injection hoặc lỗi giải tuần tự dữ liệu.

Điểm khác biệt là AI có thể tự động tìm kiếm, thử khai thác và tiếp tục các bước tấn công với tốc độ và quy mô mà trước đây cần nhiều công sức của con người.

Tuy vậy, việc một website bị nhắm tới không đồng nghĩa cuộc tấn công đã thành công. NorForge ước tính các công cụ đạt tỉ lệ thành công khoảng 10%, còn tỉ lệ hoàn tất toàn bộ quá trình xâm nhập dưới 23 giờ trong những trường hợp được nghiên cứu.

Các phát hiện cho thấy AI không nhất thiết tạo ra những phương thức tấn công hoàn toàn mới, nhưng đang giúp tin tặc tự động hóa việc khai thác các lỗ hổng sẵn có, mở rộng số mục tiêu và giảm đáng kể chi phí thực hiện.