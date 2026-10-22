Chuyên gia Việt 'vạch trần' mã độc tinh vi 9 giai đoạn tại diễn đàn an ninh mạng thế giới

Virus Bulletin Conference là một trong những diễn đàn hàng đầu thế giới về nghiên cứu mã độc - Ảnh: THÚY QUỲNH

Tại hội nghị an ninh mạng quốc tế Virus Bulletin Conference 2026 vừa diễn ra tại thành phố Sevilla, Tây Ban Nha, nhóm chuyên gia an toàn thông tin Việt Nam đã gây chú ý khi trình bày chi tiết quá trình dịch ngược và giải mã một bộ công cụ mã độc phức tạp gồm 9 giai đoạn, từng nhắm vào các tổ chức trong nước.

Mã độc tinh vi 'núp bóng' qua 9 lớp

Nghiên cứu mang tên “Giải mã bộ công cụ mã độc 9 giai đoạn nhắm vào các tổ chức Việt Nam" do ông Lương Minh Anh - Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phân tích mã độc thuộc Trung tâm An toàn thông tin VNPT (VNPT Cyber Immunity - VCI) trực tiếp trình bày tại hội nghị.

Theo nhóm nghiên cứu, đối tượng được đưa ra mổ xẻ là một bộ công cụ mã độc đa giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Khác với các loại mã độc thông thường, công cụ này được thiết kế theo cấu trúc tới 9 tầng nấc nhằm duy trì hoạt động ngầm, liên tục xóa dấu vết và qua mặt các lớp phòng thủ an ninh truyền thống.

Bằng kỹ thuật dịch ngược, các chuyên gia Việt Nam đã bóc tách từng lớp cấu trúc, làm rõ phương thức lẩn khuất cũng như toàn bộ quy trình vận hành của mã độc.

Không chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ nguy cơ, nhóm nghiên cứu còn xây dựng thành công bộ công cụ hỗ trợ và các quy tắc kỹ thuật giúp nhận diện sớm mối đe dọa. Kết quả này tạo cơ sở thực tế để các cơ quan, doanh nghiệp phát hiện và ứng phó hiệu quả trước các đợt tấn công có chủ đích (APT).

Đưa năng lực an ninh mạng Việt ra quốc tế

Virus Bulletin Conference là một trong những diễn đàn học thuật uy tín hàng đầu thế giới về nghiên cứu mã độc và các mối đe dọa không gian mạng. Việc kết quả phân tích một chiến dịch tấn công nhắm vào Việt Nam được chọn trình bày tại sự kiện đã góp phần đưa bức tranh an ninh mạng trong nước vào dòng chảy thảo luận chuyên môn toàn cầu.

Trước đó, các chuyên gia VCI cũng từng mang các nghiên cứu thực chiến về gián điệp mạng ra quốc tế tại diễn đàn AVAR 2025 ở Malaysia, đồng thời ghi dấu ấn ở các cuộc thi an ninh mạng uy tín như Flare-On hay International Cybersecurity Championship 2025.

Theo đại diện VCI, việc hiện diện tại các hội thảo quốc tế là minh chứng cho trình độ chuyên môn, song đích đến quan trọng nhất vẫn là ứng dụng thực tiễn.

Những hiểu biết sâu sắc từ quá trình giải mã mã độc đang được đội ngũ kỹ sư tích hợp trực tiếp vào hệ thống giám sát và phòng thủ, hiện thực hóa mô hình "hệ miễn dịch số" nhằm bảo vệ an toàn cho tài sản số của các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.