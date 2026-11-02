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Vụ sàn Binance bị hack: Ông Trump nêu giải pháp khi tìm ra hung thủ

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Ông Trump khẳng định sẵn sàng đối chất với Triều Tiên, nếu xác nhận được Bình Nhưỡng thực sự liên quan đến vụ tấn công sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance.

Ông Trump sẵn sàng đối chất với Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng ngày 19-8 - Ảnh: AFP

Hồi tuần trước, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị tin tặc tấn công, đánh cắp hơn 6 tỉ USD tài sản ảo.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó cáo buộc tổ chức TraderTraitor - đơn vị tin tặc tinh nhuệ của Triều Tiên - đứng sau vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa này. Vụ tấn công được cho là chỉ diễn ra trong vòng 20 phút.

Theo KBS World (Hàn Quốc), trong bữa tiệc Halloween tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời câu hỏi liên quan đến cáo buộc này, khẳng định sẵn sàng đối chất nếu có xác nhận Triều Tiên thực sự liên quan đến vụ việc.

"Chúng tôi đang tìm hiểu vụ việc. Tôi không lo ngại. Chúng tôi chưa biết liệu có phải Triều Tiên hay không, nhưng nếu đúng là họ, chúng tôi sẽ trao đổi với Triều Tiên về vấn đề này", ông khẳng định.

Đội ngũ ứng phó của Binance, trong đó có cả các lãnh đạo cấp cao, đã ngay lập tức phản ứng sau khi phát hiện vụ tấn công. Tuy nhiên sàn giao dịch này vẫn không thể ngăn chặn việc tài sản kỹ thuật số bị rút khỏi các tài khoán.

FBI cho hay phần lớn số tài sản bị đánh cắp đã bị tin tặc chuyển thành đồng Ethereum. FBI đã đề nghị các công ty tiền mã hóa khác chặn những giao dịch liên quan, nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền tiếp diễn.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính kể từ đầu năm đến nay, các nhóm tin tặc được cho là có liên hệ với Triều Tiên chịu trách nhiệm cho gần 89% tổng thiệt hại toàn cầu do các vụ tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tiền mã hóa.

KBS World cho rằng hiện vẫn cần chờ xem vụ tấn công lịch sử này có trở thành đề tài đối thoại mới, trong nỗ lực của ông Trump nhằm xúc tiến cuộc tái ngộ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hay không.

Ông Trump sẵn sàng đối chất với Triều Tiên sau vụ sàn Binance bị đánh cắp 6 tỉ USD - Ảnh 2.Vì sao Triều Tiên mở hàng loạt nhà hàng thịt nướng?

Theo chuyên gia, thịt là biểu tượng quan trọng đối với Triều Tiên, đồng thời gợi nhắc lời hứa của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành về việc mang đến cho người dân 'cơm trắng, canh thịt'.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Binance Tổng thống Mỹ Donald Trump Triều Tiên

    Dòng sự kiện: Tiền số - Tài sản mã hóa

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