Thụy Sĩ mở lại văn phòng ngoại giao ở Triều Tiên

Phái đoàn Thụy Sĩ hội đàm cùng phía Triều Tiên ngày 30-10 - Ảnh: @Ignazio Cassis/X

Ngày 30-10, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ chính trị với Triều Tiên trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, ngay sau khi chính thức khai trương văn phòng ngoại giao tại quốc gia này.

Thông báo trên mạng xã hội X, ông Cassis cho biết đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui tại thủ đô Bình Nhưỡng, Hãng AFP đưa tin.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc mở lại văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ theo một mô hình mới, chính quy hóa các quan hệ chính trị và tái thiết lập đối thoại chính trị" - ông Cassis cho hay.

"Chúng tôi cũng trao đổi quan điểm về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như các thách thức an ninh sâu rộng hơn tại khu vực Á - Âu" - Ngoại trưởng Thụy Sĩ cho biết thêm.

Ông Cassis cũng cho biết đã trao đổi với giới chức Bình Nhưỡng về tình hình Triều Tiên và triển vọng tăng cường quan hệ song phương.

Văn phòng ngoại giao nói trên đã đi vào hoạt động từ ngày 19-10 và vừa chính thức khai trương hôm 29-10. Cơ quan này sẽ hoạt động mà không có cấp Đại sứ.

Thay vào đó, văn phòng trực thuộc Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về các vấn đề ngoại giao và lãnh sự với Triều Tiên.

"Văn phòng này sẽ góp phần tăng cường liên lạc trực tiếp với giới chức Triều Tiên và hỗ trợ các nỗ lực đối thoại chính trị" - Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định.

Chính quyền Bern nhấn mạnh rằng trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các kênh liên lạc quốc tế với Triều Tiên bị hạn chế, Thụy Sĩ vẫn quyết tâm duy trì cam kết với khu vực này với tư cách là một trong số ít các quốc gia phương Tây duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng.

Theo báo Korea Times, việc thành lập văn phòng ngoại giao đánh dấu lần đầu tiên Thụy Sĩ thiết lập cơ sở đại diện chính trị và ngoại giao tại Bình Nhưỡng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1974.

Trước đây, Thụy Sĩ từng mở văn phòng hợp tác nhân đạo tại Bình Nhưỡng vào năm 1997, nhưng cơ quan này đã đóng cửa năm 2020 do các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện tại Kim Jong Un cũng từng có thời gian sinh sống và học tập ở Thụy Sĩ khi còn nhỏ.