Rộ tin Triều Tiên triển khai pháo, xe bọc thép sát biên giới Hàn Quốc

Pháo tự hành 122mm của Triều Tiên được cho là đặt sát biên giới Hàn Quốc (ảnh chụp từ TP Gimpo, Hàn Quốc) ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-10, phóng viên Hãng tin Reuters có mặt tại đài quan sát ở Hàn Quốc đã ghi nhận một khẩu pháo của Triều Tiên được bố trí tại vị trí dễ quan sát, gần khu vực biên giới giữa hai nước.

Reuters còn quan sát thấy ba xe bọc thép của Triều Tiên với nòng súng hướng về phía Hàn Quốc, cùng khoảng 20-30 binh sĩ đang dựng rào chắn bên trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Trước đó một ngày, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) xác định đây là pháo tự hành cỡ nòng 122mm.

Theo Yonhap, hình ảnh chụp từ một đài quan sát tại TP Gimpo (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) cũng cho thấy lực lượng Triều Tiên tiến hành diễn tập tại khu vực ven biển thuộc huyện Kaepung (tỉnh Hwanghae, Triều Tiên), cách đài quan sát khoảng 1,5km.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục tranh cãi gay gắt về một vụ nổ mìn xảy ra tại khu vực biên giới hồi tháng 9.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ngày 25-10, Triều Tiên gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc liên quan vụ nổ mìn, đồng thời cảnh báo Seoul về những hậu quả có thể xảy ra nếu xâm phạm chủ quyền của Bình Nhưỡng.

Theo Hãng thông tấn KCNA, Bình Nhưỡng cho rằng Hàn Quốc đang lợi dụng vụ nổ để xuyên tạc hoạt động xây dựng công trình biên giới của Triều Tiên thành hành vi xâm nhập quân sự.

Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp tự vệ nếu chủ quyền bị xâm phạm, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc phải "chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả kéo theo".

Bức thư được gửi sau khi Hàn Quốc có văn bản gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tuần trước, cáo buộc quân đội Triều Tiên gài quả mìn phát nổ ngày 21-9 tại DMZ, vi phạm Hiệp định đình chiến năm 1953.

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), lực lượng giám sát việc thực thi hiệp định đình chiến, cũng xác định vụ nổ mìn bên phía Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận này. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ trách nhiệm.

Hai bên còn bất đồng về những vụ nổ súng cảnh cáo tại biên giới. Bình Nhưỡng cáo buộc binh sĩ Hàn Quốc nổ súng vào lực lượng của mình và vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó Seoul khẳng định quân đội Hàn Quốc chỉ phát loa cảnh báo và bắn chỉ thiên khi phát hiện binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường phân định quân sự (MDL), ranh giới chia đôi DMZ.

Hàn Quốc hiện đã đề xuất tổ chức đối thoại với Triều Tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng.