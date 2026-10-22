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Đại sứ Cuba tại Hàn Quốc: Havana tìm cơ hội hợp tác kinh tế với Seoul

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Cuba và Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, công nghệ sinh học và môi trường.

Đại sứ Cuba tại Hàn Quốc Claudio Raul Monzon Baeza trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Yonhap ngày 19-10 - Ảnh: YONHAP

Đại sứ Cuba tại Hàn Quốc Claudio Raul Monzon Baeza mới đây có cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Yonhap ngày 19-10 về quan hệ giữa Havana và Seoul. Bài báo trên Yonhap xuất bản ngày 22-10.

Ông Monzon cho biết hiện Cuba đang tìm cách mở rộng hợp tác với Hàn Quốc, dựa trên tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

“Việc thiết lập quan hệ chính thức (năm 2024) tạo điều kiện để phát triển hơn nữa mối liên kết song phương trong nhiều lĩnh vực” - ông Monzon nói. 

Ông cho biết các sản phẩm nông nghiệp, công nghệ sinh học và khoáng sản quan trọng của Cuba có thể tìm được cơ hội tại thị trường Hàn Quốc.

Hai nước cũng đang tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, một ưu tiên hàng đầu của Cuba, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu và các chương trình chia sẻ kiến thức về môi trường.

“Sản xuất lương thực luôn là ưu tiên của chúng tôi, bởi theo truyền thống, Cuba không sản xuất đủ thực phẩm để đáp ứng nhu cầu” - Đại sứ Cuba nói.

Ông Monzon cũng nhấn mạnh tiềm năng triển khai các dự án hợp tác ba bên tại khu vực Caribe, trong đó Hàn Quốc cung cấp nguồn tài chính còn Cuba đóng góp chuyên môn. Bên cạnh đó, hai nước có thể mở rộng giao lưu văn hóa và thể thao.

Buổi phỏng vấn diễn ra trước thềm cuộc bỏ phiếu vào tuần tới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) về nghị quyết thường niên của Cuba kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ.

Cuba đã trình nghị quyết thường niên phản đối lệnh cấm vận của Mỹ kể từ năm 1992 và năm nay cũng không ngoại lệ. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10.

Theo Đại sứ Cuba, Havana vẫn sẵn sàng đối thoại với Washington nếu chủ quyền của Cuba được tôn trọng. Tuy nhiên, dù hai bên đã duy trì liên lạc, tiến trình hướng tới các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt.

Tháng 2-2024, Hàn Quốc và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đề cập quan hệ giữa Cuba và Triều Tiên sau khi Havana thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul, ông Monzon cho biết Cuba xem quan hệ với Hàn Quốc là một mối quan hệ riêng biệt, không làm thay đổi các mối liên hệ lâu đời với Bình Nhưỡng.

“Quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hàn Quốc mang tính song phương. Cuba đã và đang duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em với Triều Tiên” - ông nói, đồng thời khẳng định các mối quan hệ ngoại giao đa dạng của Cuba không tạo ra mâu thuẫn hay thách thức đối với chính sách đối ngoại của nước này.

Đại sứ Cuba tại Hàn Quốc: Havana tìm cơ hội hợp tác kinh tế với Seoul - Ảnh 3.Liên hợp quốc công nhận thềm lục địa mở rộng của Cuba ở Vịnh Mexico

Liên hợp quốc đã công nhận nghiên cứu của Cuba về việc mở rộng tự nhiên thềm lục địa vượt quá giới hạn 200 hải lý tại khu vực “Đa giác phía Đông” ở Vịnh Mexico.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: Cuba Hàn Quốc Triều Tiên

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