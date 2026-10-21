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Mỹ cấp phép cho một công ty khai khoáng đưa nhiên liệu đến Cuba

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Hôm 20-10, Sherritt - tập đoàn khai khoáng lâu đời của Canada - thông báo Mỹ đã cấp phép vận chuyển nhiên liệu và vật liệu phục vụ khai thác niken đến Cuba.

Mỹ cấp phép cho một công ty khai khoáng cung cấp nhiên liệu cho Cuba - Ảnh 1.

Mỹ cho phép công ty khai khoáng Sherritt cung cấp nhiên liệu đến Cuba - Ảnh: SHERRITT INTERNATIONAL

Theo Hãng tin AFP, Tập đoàn Sherritt của Canada đã khai thác nickel và cobalt tại Cuba thông qua liên doanh với Công ty nickel nhà nước Cuba từ những năm 1990, song đã ngừng hoạt động từ tháng 5 do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thông báo ngày 20-10 mở đường cho Sherritt nối lại hoạt động tại mỏ Moa. Theo đó, "giấy phép nhiên liệu" do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp cho phép công ty này bán, vận chuyển, xuất khẩu, giao nhiên liệu, dầu nhiên liệu và lưu huỳnh cho Moa Nickel, cùng các dịch vụ liên quan.

Sau khi rút khỏi Cuba do các lệnh trừng phạt Mỹ áp lên nước này, Sherritt đã hủy kế hoạch thanh lý tài sản và đàm phán bán 55% cổ phần cho Gillon Capital - công ty Mỹ thuộc sở hữu của ông Ray Washburne. Ông này từng đứng đầu cơ quan tài chính phát triển của Chính phủ Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Thông báo hôm 20-10 cũng cho biết các cuộc đàm phán với OFAC được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ của Gillon Capital. OFAC là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Cuba.

Tuy nhiên, Sherritt nhấn mạnh việc nối lại hoạt động thực tế tại Moa Nickel vẫn phụ thuộc vào việc được OFAC cấp giấy phép khẩn cấp thứ hai.

Trong nhiều năm qua, Cuba đã đối mặt với nhiều khó khăn do lệnh cấm vận kinh tế và thương mại của Mỹ.

Hồi tháng 1, Washington gia tăng sức ép bằng lệnh phong tỏa năng lượng đối với Cuba. Theo đó, chỉ những chuyến hàng nhiên liệu từ Mỹ và dành cho khu vực kinh tế tư nhân mới được tiếp tục đưa vào hòn đảo này.

Mỹ cấp phép cho một công ty khai khoáng cung cấp nhiên liệu đến Cuba - Ảnh 2.Cuba mở cửa lĩnh vực dầu khí cho doanh nghiệp tư nhân

Ngày 12-10, Cuba đã ban hành nghị định mới về dầu khí, qua đó mở cửa một trong những ngành công nghiệp chiến lược nhất của đất nước cho lĩnh vực tư nhân.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Cuba công ty khai khoáng Sherritt Mỹ

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