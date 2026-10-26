Triều Tiên, Hàn Quốc gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AFP/KCNA

Sáng 26-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cáo buộc Seoul bịa đặt vụ nổ mìn khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Theo Hãng tin AFP, căng thẳng giữa hai nước gia tăng mạnh kể từ khi Hàn Quốc tháng trước cáo buộc Triều Tiên đặt mìn gây ra vụ nổ bên trong khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa hai nước. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.

KCNA cho biết hôm 25-10, đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, trong đó đề cập tới "hành động khiêu khích của Hàn Quốc khi vô căn cứ đổ lỗi cho Triều Tiên về vụ nổ mìn đáng ngờ".

Bức thư cho rằng Hàn Quốc "bịa đặt" vụ việc này, coi đây là "động thái cản trở thâm độc nhằm gán cho việc Triều Tiên củng cố biên giới phía nam là 'xâm lược quân sự', qua đó trì hoãn và cản trở các hoạt động này".

Triều Tiên cho rằng vụ việc là "màn kịch nhằm trốn tránh trách nhiệm về tình trạng căng thẳng không ngừng leo thang trên bán đảo Triều Tiên".

Bình Nhưỡng khẳng định các hoạt động củng cố biên giới đang được tiến hành là "việc thực thi chủ quyền hợp pháp và chính đáng, hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc", đồng thời chỉ trích Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo các binh sĩ tham gia công việc này.

"Đây là hành vi vi phạm trắng trợn Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các quốc gia kiềm chế việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào trong quan hệ quốc tế" - KCNA dẫn lời phía Triều Tiên.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng gửi thư riêng cho chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một lần nữa cáo buộc vụ nổ do mìn của Triều Tiên gây ra và gọi đây là "hành vi vi phạm rõ ràng hiệp định đình chiến".

3 quân nhân Hàn Quốc được cho là bị thương nặng trong vụ nổ hôm 21-9 bên trong khu phi quân sự liên Triều, khu vực được rải mìn dày đặc chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ khi hai bên ký thỏa thuận đình chiến năm 1953. Trong số này có một người bị mất một bàn chân.

Các tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Hàn Quốc đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm "cùng xác nhận chính xác vị trí đường biên giới" và thảo luận việc khôi phục các kênh liên lạc.

Đề xuất được công bố sau khi bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thông báo Bình Nhưỡng đã điều các đơn vị quân đội mới vào "vị trí khai hỏa" dọc biên giới.