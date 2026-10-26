Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Triều Tiên, Hàn Quốc gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

tác giả
THANH BÌNH
THANH BÌNH
THANH BÌNH

Triều Tiên gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chỉ trích Hàn Quốc về vụ nổ mìn khiến các binh sĩ bị thương. Seoul cũng đã gửi thư riêng.

Triều Tiên, Hàn Quốc gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh 2.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AFP/KCNA

Sáng 26-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cáo buộc Seoul bịa đặt vụ nổ mìn khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Theo Hãng tin AFP, căng thẳng giữa hai nước gia tăng mạnh kể từ khi Hàn Quốc tháng trước cáo buộc Triều Tiên đặt mìn gây ra vụ nổ bên trong khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa hai nước. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.

KCNA cho biết hôm 25-10, đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, trong đó đề cập tới "hành động khiêu khích của Hàn Quốc khi vô căn cứ đổ lỗi cho Triều Tiên về vụ nổ mìn đáng ngờ".

Bức thư cho rằng Hàn Quốc "bịa đặt" vụ việc này, coi đây là "động thái cản trở thâm độc nhằm gán cho việc Triều Tiên củng cố biên giới phía nam là 'xâm lược quân sự', qua đó trì hoãn và cản trở các hoạt động này".

Triều Tiên cho rằng vụ việc là "màn kịch nhằm trốn tránh trách nhiệm về tình trạng căng thẳng không ngừng leo thang trên bán đảo Triều Tiên".

Bình Nhưỡng khẳng định các hoạt động củng cố biên giới đang được tiến hành là "việc thực thi chủ quyền hợp pháp và chính đáng, hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc", đồng thời chỉ trích Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo các binh sĩ tham gia công việc này.

"Đây là hành vi vi phạm trắng trợn Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các quốc gia kiềm chế việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào trong quan hệ quốc tế" - KCNA dẫn lời phía Triều Tiên.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng gửi thư riêng cho chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một lần nữa cáo buộc vụ nổ do mìn của Triều Tiên gây ra và gọi đây là "hành vi vi phạm rõ ràng hiệp định đình chiến".

3 quân nhân Hàn Quốc được cho là bị thương nặng trong vụ nổ hôm 21-9 bên trong khu phi quân sự liên Triều, khu vực được rải mìn dày đặc chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ khi hai bên ký thỏa thuận đình chiến năm 1953. Trong số này có một người bị mất một bàn chân.

Các tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Hàn Quốc đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm "cùng xác nhận chính xác vị trí đường biên giới" và thảo luận việc khôi phục các kênh liên lạc.

Đề xuất được công bố sau khi bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thông báo Bình Nhưỡng đã điều các đơn vị quân đội mới vào "vị trí khai hỏa" dọc biên giới.

Triều Tiên, Hàn Quốc gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh 2.Ông Kim Jong Un đã về nước, truyền thông Triều Tiên viết gì về chuyến thăm Trung Quốc?

Truyền thông Triều Tiên đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm tại Trung Quốc, mô tả quan hệ song phương là mối gắn kết "không thể phá vỡ".

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Liên hợp quốc nổ mìn Hội đồng Bảo an Hàn Quốc Triều Tiên

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất