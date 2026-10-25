Ông Kim Jong Un đã về nước, truyền thông Triều Tiên viết gì về chuyến thăm Trung Quốc?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) bắt tay Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 24-10-2026 - Ảnh: REUTERS/KCNA

Sáng 25-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trở về nước bằng đường bộ, sau chuyến thăm Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều tại thành phố Đan Đông, Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên.

Ông Kim đến thành phố này hôm 24-10 và đi qua cây cầu mới khánh thành nối Triều Tiên với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng. Cây cầu được xem là biểu tượng cho nỗ lực của Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nhằm mở rộng quan hệ thương mại.

Theo Hãng tin Reuters, truyền thông Triều Tiên đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm, mô tả quan hệ song phương là mối gắn kết "không thể phá vỡ", được tôi luyện trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

KCNA tường thuật trong chuyến thăm, ông Kim tuyên bố người dân Triều Tiên sẽ "mãi mãi ghi nhớ những năm tháng chiến đấu vẻ vang bên cạnh nhân dân Trung Quốc" và truyền lại qua các thế hệ "lòng biết ơn đối với nhân dân Trung Quốc, những người đã đổ máu giúp đỡ cách mạng của chúng tôi".

Chuyến thăm được xem là động thái mới nhất nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Triều Tiên trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới khu vực vào tháng 11-2026.

Sự kiện cũng cho thấy Triều Tiên đang khéo léo duy trì thế cân bằng ngoại giao, trong bối cảnh nước này ngày càng thắt chặt quan hệ quân sự với Nga trong hai năm qua.

Lần gần nhất ông Kim thăm Bắc Kinh là vào tháng 9-2025 để dự lễ duyệt binh. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Triều Tiên vào tháng 6.

"Đứng ở vị trí giữa cây cầu mới khánh thành và phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh, đồng chí Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng cây cầu chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử là kết nối hai nước và thắt chặt tình cảm giữa nhân dân hai nước" - KCNA viết.