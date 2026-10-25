Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ông Kim Jong Un đã về nước, truyền thông Triều Tiên viết gì về chuyến thăm Trung Quốc?

tác giả
THANH BÌNH
THANH BÌNH
THANH BÌNH

Truyền thông Triều Tiên đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm tại Trung Quốc, mô tả quan hệ song phương là mối gắn kết "không thể phá vỡ".

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) bắt tay Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 24-10-2026 - Ảnh: REUTERS/KCNA

Sáng 25-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trở về nước bằng đường bộ, sau chuyến thăm Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều tại thành phố Đan Đông, Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên.

Ông Kim đến thành phố này hôm 24-10 và đi qua cây cầu mới khánh thành nối Triều Tiên với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng. Cây cầu được xem là biểu tượng cho nỗ lực của Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nhằm mở rộng quan hệ thương mại.

Theo Hãng tin Reuters, truyền thông Triều Tiên đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm, mô tả quan hệ song phương là mối gắn kết "không thể phá vỡ", được tôi luyện trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

KCNA tường thuật trong chuyến thăm, ông Kim tuyên bố người dân Triều Tiên sẽ "mãi mãi ghi nhớ những năm tháng chiến đấu vẻ vang bên cạnh nhân dân Trung Quốc" và truyền lại qua các thế hệ "lòng biết ơn đối với nhân dân Trung Quốc, những người đã đổ máu giúp đỡ cách mạng của chúng tôi".

Chuyến thăm được xem là động thái mới nhất nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Triều Tiên trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới khu vực vào tháng 11-2026.

Sự kiện cũng cho thấy Triều Tiên đang khéo léo duy trì thế cân bằng ngoại giao, trong bối cảnh nước này ngày càng thắt chặt quan hệ quân sự với Nga trong hai năm qua.

Lần gần nhất ông Kim thăm Bắc Kinh là vào tháng 9-2025 để dự lễ duyệt binh. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Triều Tiên vào tháng 6.

"Đứng ở vị trí giữa cây cầu mới khánh thành và phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh, đồng chí Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng cây cầu chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử là kết nối hai nước và thắt chặt tình cảm giữa nhân dân hai nước" - KCNA viết.

- Ảnh 2.Ông Kim Jong Un thăm Trung Quốc chớp nhoáng, không gặp ông Tập

Ngày 24-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm chỉ một ngày tới TP Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kim Jong un Triều Tiên

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất