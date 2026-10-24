Triều Tiên công bố ảnh ông Kim Jong Un dự hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội

Ông Kim Jong Un tại hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội ở Bình Nhưỡng, trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 24-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra lời kêu gọi trên tại hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội diễn ra trong hai ngày 22 và 23-10 ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố nhiều hình ảnh của ông Kim Jong Un tại hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội này. Trước hội nghị quân sự lần này, ông Kim Jong Un được ghi nhận xuất hiện công khai ngày 19-10 khi đến thăm một triển lãm hàng may mặc và giày dép tại Bình Nhưỡng.

KCNA cho biết tại hội nghị ngày 22 và 23-10, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã yêu cầu xây dựng các đại đội thành những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ, có khả năng tự bảo đảm hoạt động, đồng thời nhấn mạnh từng đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội trong thời đại mới.

"Hãy xây dựng quân đội hùng mạnh nhất và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự theo cách riêng của chúng ta", ông Kim tuyên bố.

Theo KCNA, đây là hội nghị quy mô toàn quân đầu tiên kể từ Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 2, sự kiện đề ra định hướng phát triển đất nước trong 5 năm tiếp theo.

Tại đại hội đó, ông Kim đã đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang thông thường, đồng thời tái khẳng định quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra giữa lúc căng thẳng quân sự với Hàn Quốc có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa hai miền.

Theo Hãng tin Yonhap ngày 22-10, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, đã cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ triển khai các biện pháp đáp trả mới dọc biên giới với Hàn Quốc, đồng thời chuẩn bị nối lại hoạt động phát thanh tuyên truyền qua loa phóng thanh.

Trước đó, bà Kim Yo Jong cũng tuyên bố các đơn vị hỏa lực mới đã vào vị trí chiến đấu và cảnh báo có thể triển khai thêm phương tiện tấn công chiến thuật tới khu vực biên giới.

Dù vậy, quân đội Hàn Quốc cho biết chưa phát hiện dấu hiệu Bình Nhưỡng triển khai những hệ thống vũ khí mới tại đây.

Ngày 23-10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiếp tục đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm làm rõ những bất đồng về vị trí đường phân giới quân sự, khôi phục các kênh liên lạc và ngăn ngừa nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn.

Ông Kim Jong Un xuất hiện tại hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS

Đây là cuộc họp quy mô toàn quân đầu tiên kể từ Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 2 - Ảnh: REUTERS

Toàn cảnh quy mô hội nghị - Ảnh: REUTERS