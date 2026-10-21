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Triều Tiên chỉ đạo binh sĩ hành động quyết liệt nếu bị Hàn Quốc đe dọa

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Triều Tiên chỉ thị binh sĩ hành động 'quyết liệt và nhanh chóng' nếu bị lực lượng Hàn Quốc đe dọa, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường củng cố công sự dọc biên giới liên Triều.

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Ông Pak Jong Chon và bà Kim Yo Jong cùng các quan chức quân đội cấp cao Triều Tiên thị sát công sự dọc biên giới với Hàn Quốc hôm 20-10 - Ảnh: YONHAP

Theo các hãng tin AFP và Yonhap, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21-10 đưa tin cố vấn Bộ Quốc phòng Triều Tiên Pak Jong Chon đã thị sát công tác củng cố công sự dọc biên giới với Hàn Quốc vào hôm 20-10.

Cùng tham gia có bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã leo thang kể từ tháng 9, sau khi Seoul cáo buộc vụ nổ khiến 3 binh sĩ Hàn bị thương xuất phát từ mìn do Bình Nhưỡng đặt trong khu phi quân sự (DMZ). Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc này.

Hôm 20-10, quân đội Hàn Quốc cũng cáo buộc Bình Nhưỡng tìm cách đổ lỗi cho phía Seoul về tình trạng căng thẳng quân sự leo thang.

Seoul cũng xác nhận đã sử dụng loa phóng thanh và bắn cảnh cáo, coi đây là "các biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm ngăn binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường phân giới quân sự (MDL) và đẩy lùi những binh sĩ đã vượt qua đường này".

Theo Hãng tin Reuters, Seoul công bố trong năm 2026, Bình Nhưỡng đã điều động tới 7.000 công nhân đến khu vực biên giới, với 50 lần vượt qua MDL để tiến vào phía lãnh thổ Hàn Quốc.

Ông Pak tố đối phương đã đưa ra những tuyên bố "cố ý, có tính toán và vô lý" về việc quân đội Triều Tiên đã vượt qua biên giới.

Kế đó, ông yêu cầu các đơn vị quân đội phải biến biên giới thành "pháo đài bất khả xâm phạm", đồng thời phải hành động nhanh chóng và quyết đoán nếu các lực lượng Hàn Quốc đe dọa đến sự an toàn của binh sĩ Triều Tiên.

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Bà Kim Yo Jong cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã yêu cầu củng cố để biến biên giới với Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm vĩnh viễn - Ảnh: YONHAP

Trong khi đó, AFP cho biết bà Kim Yo Jong tuyên bố các đơn vị hỏa lực mới đã "vào vị trí khai hỏa" tại khu vực biên giới. Cũng theo bà, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã "ban lệnh củng cố biên giới với quốc gia thù địch, để biến nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm vĩnh viễn".

Triều Tiên đã bắt đầu củng cố biên giới liên Triều từ tháng 4-2024 bằng cách gia cố hàng rào thép gai, đặt mìn và dựng các chướng ngại vật chống tăng dọc đường MDL.

Động thái này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố hai miền Triều Tiên là "hai quốc gia thù địch với nhau" vào năm 2023.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến cách đây hơn nửa thế kỷ kết thúc bằng hiệp định đình chiến, chứ chưa có thỏa thuận hòa bình.

- Ảnh 4.Hàn Quốc - Triều Tiên căng thẳng vì vụ nổ mìn ở biên giới, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc vào cuộc

Vụ nổ mìn bên trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ) khiến ba quân nhân Hàn Quốc bị thương nặng, trong đó một người bị mất một bàn chân. Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi, nhưng Triều Tiên bác cáo buộc.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: bà Kim Yo Jong Hàn Quốc Triều Tiên

    Dòng sự kiện: Triều Tiên

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