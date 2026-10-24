Chuyến thăm Trung Quốc qua cầu Tân Áp Lục của ông Kim Jong Un cho thấy điều gì?

Ông Vương Hỗ Ninh tháp tùng ông Kim Jong Un đặt vòng hoa tại tháp tưởng niệm quân nhân tham gia hỗ trợ Triều Tiên ở TP Đan Đông ngày 24-10-2026 - Ảnh: TÂN HOA XÃ



Hành trình 12 năm

Chỉ mới chín ngày trước, ngày 15-10, cầu Tân Áp Lục nối liền TP Đan Đông của Trung Quốc và TP Sinuiju của Triều Tiên đã chính thức đi vào vận hành, khép lại thời gian dài chờ đợi kể từ khi hoàn thiện phần cầu chính từ năm 2014.

Trong thông điệp được phát tại lễ thông xe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ tin tưởng công trình sẽ là biểu tượng đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm Trung Quốc ngày 24-10 của ông Kim diễn ra ngay trước mốc kỷ niệm 76 năm ngày Trung Quốc tham gia hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Tại Đan Đông, nhà lãnh đạo Triều Tiên được Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hỗ Ninh đón tiếp và tháp tùng, theo Tân Hoa xã.

Ảnh chụp cầu Tân Áp Lục nối Trung Quốc - Triều Tiên qua sông Áp Lục ngày 14-10 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Một ngày trước chuyến thăm, tạp chí Trung Quốc Báo Đạo - thuộc Cục Ngoại văn Trung Quốc - đã có bài viết về cây cầu Tân Áp Lục, điểm lại các mốc giao lưu cấp cao gần đây giữa hai nước.

Trong đó có chuyến thăm Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào tháng 9-2025 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào giữa tháng 6-2026.

So với cầu Hữu nghị Trung - Triều cũ hoàn thành từ năm 1943, vốn chỉ có một làn đường bộ và một đường ray, cầu Tân Áp Lục có bốn làn xe hai chiều, cho phép xe tải trọng lớn lưu thông.

Công trình này được khởi công vào tháng 12-2010 và hoàn tất phần cầu chính sau 4 năm thi công vào tháng 10-2014. Toàn bộ dự án có tổng vốn đầu tư 2,22 tỉ nhân dân tệ (khoảng 330 triệu USD) do Trung Quốc tài trợ.

Quá trình hoàn thiện hạ tầng và trạm kiểm soát phía Triều Tiên đã được thúc đẩy mạnh mẽ trở lại sau chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình hồi tháng 6.

Tín hiệu mới trong hợp tác Trung - Triều

Với quy mô hiện đại, công trình mới được kỳ vọng giúp tăng khả năng vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ vận chuyển thiết bị hạng nặng, nguyên liệu cùng sản phẩm năng lượng mà Triều Tiên cần cho phát triển.

Trong một năm qua, hoạt động giao thông và đi lại giữa hai nước cũng dần được khôi phục, bao gồm nối lại tuyến tàu quốc tế Bắc Kinh - Bình Nhưỡng cũng như các chuyến bay thẳng giữa hai thủ đô do hai hãng hàng không Air Koryo và Air China khai thác.

Đánh giá về vai trò của công trình, Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song đã khẳng định cây cầu sẽ thắt chặt quan hệ giữa nhân dân hai nước và tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế cùng có lợi, theo Hãng thông tấn trung ương KCNA.

Xe tải lưu thông trên cầu Tân Áp Lục ngày 15-10 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nhìn từ góc độ lợi ích chiến lược, cầu Tân Áp Lục được đưa vào vận hành mang lại giá trị thiết thực cho cả hai bên.

Với Bắc Kinh, mục tiêu then chốt là duy trì sự ổn định tại khu vực biên giới phía đông bắc, tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Liêu Ninh cùng toàn vùng Đông Bắc, đồng thời duy trì ảnh hưởng kinh tế đối với Triều Tiên.

Trong khi với Bình Nhưỡng, việc khai thông tuyến hạ tầng quy mô lớn này giúp tháo gỡ điểm nghẽn vận tải, mở rộng dư địa hợp tác kinh tế đối ngoại và tiếp nhận nguồn hàng hóa, thiết bị, nguyên vật liệu quan trọng phục vụ phát triển kinh tế trong nước.

Điều này cũng phù hợp với định hướng đẩy mạnh hợp tác kinh tế đối ngoại đã được đề ra tại Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên tháng 2-2026.

Theo giáo sư Chiêm Đức Bân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bán đảo Triều Tiên thuộc Đại học Kinh tế và Thương mại đối ngoại Thượng Hải, công trình này chính là cơ sở quan trọng để đánh giá triển vọng hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Ông nhận định rằng khả năng duy trì dòng chảy thương mại và giao lưu nhân dân ổn định trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các chính sách cụ thể và phương án vận hành thực tế của cả hai bên.