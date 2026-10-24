Ông Kim Jong Un qua cầu Tân Áp Lục mới khánh thành, đến Trung Quốc

Cầu mới được khánh thành giữa Trung Quốc và Triều Tiên - Ảnh: AP

Ngày 24-10, Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố Đan Đông, Trung Quốc trong chuyến thăm nước láng giềng, sau khi đi qua cây cầu Tân Áp Lục mới được đưa vào hoạt động.

Cây cầu này nối thành phố biên giới Đan Đông ở phía đông bắc Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên.



Theo Reuters, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tới Đan Đông để gặp ông Kim Jong Un.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Đầu tháng này, Trung Quốc và Triều Tiên đã chính thức mở cửa cửa khẩu đường bộ quan trọng nhất giữa hai nước tại Đan Đông, nhằm khôi phục các hoạt động thương mại sau nhiều năm quan hệ căng thẳng cũng như bị gián đoạn do đại dịch.

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất được biết đến của ông Kim diễn ra vào tháng 9-2025, để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh - thời điểm ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó vào tháng 6, ông Tập đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, dấu hiệu cho thấy quan hệ hai nước đang dần ấm lên.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang rất muốn tái khởi động các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Tuy nhiên Hãng tin Reuters ngày 23-10 dẫn lời các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết khả năng ông Trump gặp ông Kim trong năm nay đang giảm dần.

Vào tháng tới, Trung Quốc sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, sự kiện dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Trump.