Ông Kim Jong Un thăm Trung Quốc chớp nhoáng, không gặp ông Tập

Ông Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại TP Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) ngày 24-10 - Ảnh chụp màn hình: CCTV

Theo Tân Hoa Xã, ông Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đã tiếp đón và tháp tùng ông Kim Jong Un trong chuyến thăm chớp nhoáng này.

Trong cuộc gặp, ông Vương đã chuyển lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Kim.

Hãng tin Reuters dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cam kết mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại thông qua việc đưa cầu Tân Áp Lục, bắc qua sông Áp Lục, đi vào hoạt động.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kim Jong Un đã đến khu tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên tại Đan Đông, theo báo South China Morning Post.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đến thăm một nhà máy sản xuất ô tô tại thành phố này.

Theo Tân Hoa xã, ông Kim đã trở về nước ngay trong ngày 24-10, khép lại chuyến thăm TP Đan Đông, nằm sát biên giới Trung Quốc - Triều Tiên.

Ông Vương đã đích thân tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên tại cầu Tân Áp Lục, nối hai nước.

Cầu Tân Áp Lục dài 3km được xây dựng nhằm thúc đẩy thương mại và tăng cường kết nối giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hoàn thành từ năm 2014. Cầu mới vừa khánh thành ngay trong tháng này.

Cây cầu có 4 làn xe, nối TP Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, với TP Sinuiju ở khu vực biên giới Triều Tiên.