Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ đạo khẩn sau trận động đất 7 độ ở Tây Tạng

Công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai tại khu vực xảy ra động đất - Ảnh: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định trận động đất đã gây ra "thương vong nghiêm trọng", đồng thời cho biết khu vực xảy ra thảm họa nằm ở độ cao lớn và có thời tiết lạnh giá, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

"Phải dốc toàn lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, nỗ lực hết sức cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Theo Hãng tin AFP, trận động đất xảy ra lúc 22h33 tối 22-10 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm tại huyện Baqing, một khu vực thưa dân, cách Lhasa của Tây Tạng khoảng 10 giờ di chuyển bằng ô tô.

Tính đến ngày 23-10, trận động đất đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 76 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng.

Tổng cộng 339 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại, trong khi hơn 12.000 người dân phải sơ tán.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hình ảnh cho thấy người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi các nhà hàng, hàng hóa trên kệ siêu thị rơi xuống đất do rung lắc dữ dội.

Nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường cùng chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

CCTV nhận định đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong 5 năm qua.

Theo Hãng tin Reuters, mới đây, giới chức Trung Quốc tiếp tục cảnh báo nguy cơ các công trình bị hư hại sẽ tiếp tục đổ sập khi khu vực đã ghi nhận ít nhất 413 dư chấn sau động đất.

Tháng 1-2025, một trận động đất tại Tingri, Tây Tạng, đã khiến ít nhất 126 người thiệt mạng. Hồi tháng 12-2023, một trận động đất tại tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 148 người thiệt mạng. Không chỉ động đất, Trung Quốc còn thường xuyên hứng chịu các thảm họa thiên nhiên khác. Ngày 26-8, một vụ sạt lở băng kèm theo lũ lớn đã khiến 43 người thiệt mạng ở phía Trung Quốc và ít nhất 1.400 người thiệt mạng tại Nepal.