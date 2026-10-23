Động đất mạnh nhất 5 năm qua làm rung chuyển Tây Tạng, 16 người chết

Lực lượng cứu hỏa kiểm tra một căn nhà tại khu vực bị động đất ở huyện Baqen, thành phố Nagqu, Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 23-10 - Ảnh: TÂN HOA XÃ/AP

Trận động đất có cường độ 7 đã làm rung chuyển khu vực Tây Tạng của Trung Quốc vào tối 22-10, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương.

Theo Hãng tin AP, ít nhất 339 ngôi nhà và 29 chuồng gia súc đã đổ sập tại thành phố Nagqu ở phía bắc Tây Tạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc toàn lực cho công tác cứu hộ và hỗ trợ y tế.

Hơn 1.600 người đã được huy động tại địa phương để tham gia cứu hộ. Khoảng 1.000 căn nhà lắp ghép, 3.000 lều bạt và giường gấp, đèn pin và quần áo mùa đông đã được chuyển đến khu vực.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày 22-10 (giờ địa phương), có độ sâu là 18km.

Tâm chấn động đất nằm cách thành phố Nagqu 191km về phía đông đông bắc, tại khu vực núi cao, thưa dân ở phía bắc Tây Tạng.

USGS ghi nhận ít nhất 7 dư chấn có độ lớn từ 4,3 - 5,2, tất cả đều xảy ra ở độ sâu 10km. Khu vực xảy ra động đất dự kiến có tuyết rơi gián đoạn trong 3 ngày tới.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) nhận định đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong 5 năm qua.

Tâm chấn và cường độ rung lắc tại khu vực xảy ra động đất ở Tây Tạng - Ảnh: CNN

Người dân tháo chạy khỏi một căn nhà khi động đất làm rung chuyển Tây Tạng tối 22-10 - Nguồn: X

Tân Hoa xã ngày 23-10 cho biết hiện đã xảy ra tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc tại một số khu vực chịu ảnh hưởng. Cơ quan đường sắt địa phương hiện đã dừng những chuyến tàu đi qua khu vực.

Động đất cũng đã gây ra sạt lở đá trên quốc lộ 317. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành dọn dẹp đất đá và chỉ có các phương tiện khẩn cấp, cứu hộ mới được lưu thông qua tuyến này.

Khoảng 2 tháng trước, một trận lũ quét kinh hoàng do sông băng sụp đổ đã tàn phá khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.

Người dân dựng lều tại một trường tiểu học ở thành phố Nagq, Tây Tạng sau động đất, vào hôm 23-10 - Ảnh: TÂN HOA XÃ/AP