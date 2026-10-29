Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản, chưa đầy một tuần sau khi Hàn Quốc đề xuất đàm phán hạ nhiệt căng thẳng.

Triều Tiên phóng 10 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản - Ảnh 1.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm tại biển Nhật Bản ngày 14-10 - Ảnh: KCNA

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 29-10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản, chưa đầy một tuần sau khi Seoul đề xuất đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên vào khoảng 12h30. Hiện giới chức đang phân tích sâu hơn về tầm bay cùng các thông số kỹ thuật khác. 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận vụ việc, nhận định vật thể được phóng "có vẻ là một tên lửa đạn đạo".

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một vụ nổ mìn dọc khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên, khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. 

Kết quả cuộc điều tra chung giữa Seoul và Liên hợp quốc hồi đầu tháng này kết luận Triều Tiên đã gài quả mìn phát nổ tại khu phi quân sự (DMZ) từ hơn một năm trước. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, gọi yêu cầu xin lỗi từ phía Hàn Quốc là "hèn hạ", đồng thời từ chối đề nghị hỗ trợ thiết bị y tế của Seoul.

Căng thẳng leo thang còn xuất phát từ những động thái tiếp cận Bình Nhưỡng gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên lo ngại Seoul - đồng minh của Washington - có thể bị gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán hạt nhân tiềm năng với Triều Tiên. 

Hồi tháng 10, Triều Tiên cũng đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ một ngày sau khi ông Trump gợi ý khả năng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong năm nay.

Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản - Ảnh 3.Rộ tin Triều Tiên triển khai pháo, xe bọc thép sát biên giới Hàn Quốc

Một khẩu pháo tự hành cùng nhiều xe bọc thép của Triều Tiên được cho là đã xuất hiện gần biên giới Hàn Quốc, giữa lúc hai nước tiếp tục tranh cãi về vụ nổ mìn hồi tháng 9.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nhật Bản Hàn Quốc Triều Tiên

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất