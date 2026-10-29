Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm tại biển Nhật Bản ngày 14-10 - Ảnh: KCNA

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 29-10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản, chưa đầy một tuần sau khi Seoul đề xuất đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên vào khoảng 12h30. Hiện giới chức đang phân tích sâu hơn về tầm bay cùng các thông số kỹ thuật khác.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận vụ việc, nhận định vật thể được phóng "có vẻ là một tên lửa đạn đạo".

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một vụ nổ mìn dọc khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên, khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Kết quả cuộc điều tra chung giữa Seoul và Liên hợp quốc hồi đầu tháng này kết luận Triều Tiên đã gài quả mìn phát nổ tại khu phi quân sự (DMZ) từ hơn một năm trước. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, gọi yêu cầu xin lỗi từ phía Hàn Quốc là "hèn hạ", đồng thời từ chối đề nghị hỗ trợ thiết bị y tế của Seoul.

Căng thẳng leo thang còn xuất phát từ những động thái tiếp cận Bình Nhưỡng gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên lo ngại Seoul - đồng minh của Washington - có thể bị gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán hạt nhân tiềm năng với Triều Tiên.

Hồi tháng 10, Triều Tiên cũng đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ một ngày sau khi ông Trump gợi ý khả năng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong năm nay.