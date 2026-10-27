Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Xôn xao ảnh pháo Triều Tiên ngay ngoài quán Starbucks ở Hàn Quốc, chuyên gia nghi làm giả

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Bức ảnh binh sĩ Triều Tiên đứng cạnh pháo tự hành, cách không xa cửa sổ một tiệm cà phê Starbucks phía Hàn Quốc, đang gây xôn xao. Dù vậy, nhiều người nghi ảnh đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngồi Starbucks Hàn Quốc ngắm pháo Triều Tiên? Sự thật phía sau bức ảnh gây sốt - Ảnh 1.

Hình ảnh có tiêu đề “Tình hình mới nhất tại Starbucks Aegibong ở Gimpo” liên tục được đăng tải trên mạng xã hội Hàn Quốc - Ảnh: EDAILY

Theo báo Chosun Daily, một quán Starbucks ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), gần biên giới Triều Tiên, đang thu hút sự chú ý. Nguyên nhân bởi bức ảnh được cho là chụp binh sĩ Triều Tiên đứng cạnh pháo tự hành ngay ngoài cửa sổ quán.

Ngày 26-10, một diễn đàn trực tuyến xuất hiện bài đăng có tiêu đề "Tình hình hiện tại ở Starbucks Gimpo Aegibong".

Người đăng viết: "Sau khi Triều Tiên triển khai pháo tự hành 122mm ra tuyến đầu, nghe nói quán này đã thành nơi ngắm pháo binh Triều Tiên". Kèm theo là các bức ảnh chụp từ chi nhánh này, cho thấy nhiều binh sĩ Triều Tiên cầm cờ đỏ đứng cạnh một khẩu pháo cỡ lớn.

Chi nhánh Starbucks Gimpo Aegibong khai trương tháng 11-2024, nằm ở tầng hai đài quan sát Công viên sinh thái hòa bình Aegibong. Quán nổi tiếng nhờ vị trí đặc biệt, có thể nhìn sang làng mạc và núi non phía Triều Tiên.

Gần đây, Bình Nhưỡng đưa pháo tự hành ra mặt trận phía tây. Đây được xem là lý do khiến bức ảnh xuất hiện.

Tuy nhiên các bức ảnh chưa được xác minh. Một số ý kiến cho rằng ảnh đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), vì binh sĩ và khẩu pháo hiện ra quá lớn, sắc nét bất thường.

Theo những ý kiến này, ảnh có dấu hiệu bóp méo khoảng cách và góc nhìn. Logo cửa hàng trong phòng và tỉ lệ xa gần của khung cửa sổ trông thiếu thực tế. Kích thước binh sĩ, khẩu pháo so với địa hình xung quanh cũng không khớp với cự ly thực tế.

Công viên Aegibong nằm sát biên giới, cách huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae của Triều Tiên khoảng 1,4-1,5km qua vùng hạ lưu sông Hán.

Theo các chuyên gia, từ đài quan sát này, mắt thường chỉ nhận ra đường nét núi non và hình dáng bên ngoài của công trình. Muốn thấy rõ nòng pháo hay chuyển động của binh sĩ, người quan sát phải dùng kính thiên văn công suất lớn, thiết bị giám sát quân sự hoặc máy ảnh gắn ống kính siêu tele.

Vì vậy ở cự ly hơn 1,4km, hình ảnh khẩu pháo hiện rõ ngay trước cửa sổ quán nhiều khả năng đã bị cắt ghép.

Trước đó, phóng viên Hãng tin Reuters tại một đài quan sát ở Hàn Quốc ghi nhận khẩu pháo của Triều Tiên được bố trí gần biên giới. Họ còn thấy ba xe bọc thép của Triều Tiên hướng nòng súng về phía Hàn Quốc, cùng khoảng 20-30 binh sĩ đang dựng rào chắn bên trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) xác định khẩu pháo trên là pháo tự hành cỡ nòng 122mm.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn tranh cãi gay gắt về vụ nổ mìn ở khu vực biên giới hồi tháng 9. Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ngồi Starbucks Hàn Quốc ngắm pháo Triều Tiên? Sự thật phía sau bức ảnh gây sốt - Ảnh 2.

Pháo tự hành 122mm của Triều Tiên được cho là đặt sát biên giới Hàn Quốc (ảnh chụp từ TP Gimpo, Hàn Quốc) ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS

Ngồi Starbucks Hàn Quốc ngắm pháo Triều Tiên? Sự thật phía sau bức ảnh gây sốt - Ảnh 4.Triều Tiên, Hàn Quốc gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Triều Tiên gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chỉ trích Hàn Quốc về vụ nổ mìn khiến các binh sĩ bị thương. Seoul cũng đã gửi thư riêng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Triều Tiên Hàn quốc

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Hàn Quốc - Triều Tiên

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất