Xôn xao ảnh pháo Triều Tiên ngay ngoài quán Starbucks ở Hàn Quốc, chuyên gia nghi làm giả

Hình ảnh có tiêu đề “Tình hình mới nhất tại Starbucks Aegibong ở Gimpo” liên tục được đăng tải trên mạng xã hội Hàn Quốc - Ảnh: EDAILY

Theo báo Chosun Daily, một quán Starbucks ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), gần biên giới Triều Tiên, đang thu hút sự chú ý. Nguyên nhân bởi bức ảnh được cho là chụp binh sĩ Triều Tiên đứng cạnh pháo tự hành ngay ngoài cửa sổ quán.

Ngày 26-10, một diễn đàn trực tuyến xuất hiện bài đăng có tiêu đề "Tình hình hiện tại ở Starbucks Gimpo Aegibong".

Người đăng viết: "Sau khi Triều Tiên triển khai pháo tự hành 122mm ra tuyến đầu, nghe nói quán này đã thành nơi ngắm pháo binh Triều Tiên". Kèm theo là các bức ảnh chụp từ chi nhánh này, cho thấy nhiều binh sĩ Triều Tiên cầm cờ đỏ đứng cạnh một khẩu pháo cỡ lớn.

Chi nhánh Starbucks Gimpo Aegibong khai trương tháng 11-2024, nằm ở tầng hai đài quan sát Công viên sinh thái hòa bình Aegibong. Quán nổi tiếng nhờ vị trí đặc biệt, có thể nhìn sang làng mạc và núi non phía Triều Tiên.

Gần đây, Bình Nhưỡng đưa pháo tự hành ra mặt trận phía tây. Đây được xem là lý do khiến bức ảnh xuất hiện.

Tuy nhiên các bức ảnh chưa được xác minh. Một số ý kiến cho rằng ảnh đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), vì binh sĩ và khẩu pháo hiện ra quá lớn, sắc nét bất thường.

Theo những ý kiến này, ảnh có dấu hiệu bóp méo khoảng cách và góc nhìn. Logo cửa hàng trong phòng và tỉ lệ xa gần của khung cửa sổ trông thiếu thực tế. Kích thước binh sĩ, khẩu pháo so với địa hình xung quanh cũng không khớp với cự ly thực tế.

Công viên Aegibong nằm sát biên giới, cách huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae của Triều Tiên khoảng 1,4-1,5km qua vùng hạ lưu sông Hán.

Theo các chuyên gia, từ đài quan sát này, mắt thường chỉ nhận ra đường nét núi non và hình dáng bên ngoài của công trình. Muốn thấy rõ nòng pháo hay chuyển động của binh sĩ, người quan sát phải dùng kính thiên văn công suất lớn, thiết bị giám sát quân sự hoặc máy ảnh gắn ống kính siêu tele.

Vì vậy ở cự ly hơn 1,4km, hình ảnh khẩu pháo hiện rõ ngay trước cửa sổ quán nhiều khả năng đã bị cắt ghép.

Trước đó, phóng viên Hãng tin Reuters tại một đài quan sát ở Hàn Quốc ghi nhận khẩu pháo của Triều Tiên được bố trí gần biên giới. Họ còn thấy ba xe bọc thép của Triều Tiên hướng nòng súng về phía Hàn Quốc, cùng khoảng 20-30 binh sĩ đang dựng rào chắn bên trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) xác định khẩu pháo trên là pháo tự hành cỡ nòng 122mm.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn tranh cãi gay gắt về vụ nổ mìn ở khu vực biên giới hồi tháng 9. Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Pháo tự hành 122mm của Triều Tiên được cho là đặt sát biên giới Hàn Quốc (ảnh chụp từ TP Gimpo, Hàn Quốc) ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS