Vì sao Triều Tiên mở hàng loạt nhà hàng thịt nướng?

Cảnh bên ngoài một nhà hàng thịt nướng mới mở tại Triều Tiên (trái) và hình ảnh nhân viên cùng thực khách bên trong một nhà hàng - NK News/KCTV, KCNA

Ngày 2-11, Hãng tin Reuters chia sẻ câu chuyện Triều Tiên đang quảng bá một xu hướng ẩm thực mới: những nhà hàng thịt nướng nhiều tầng với bàn đá cẩm thạch được lắp sẵn bếp nướng cùng thực đơn gồm thịt bò, thịt heo và cả thịt đà điểu.

Kể từ tháng 9 năm nay, truyền thông Triều Tiên đã đưa tin về việc hơn chục nhà hàng "bulgogi" được khai trương trên khắp cả nước. Đây là từ thường dùng để chỉ món thịt nướng.

Các nhà hàng chuyên phục vụ món thịt nướng đã khai trương tại ít nhất 12 thành phố. Nhà hàng đầu tiên mở cửa vào ngày 7-9 tại thành phố Kanggye, tỉnh Chagang.

Các nhà hàng khác đã mở cửa tại thành phố Rason, Phyongsong, Sinuiju, Hamhung, Chongjin, Sariwon, Wonsan, Haeju, Kaesong, Nampho và quận Moranbong ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Những chiếc bàn được lắp sẵn bếp nướng nhưng không có hệ thống hút khói phía trên tại nhà hàng chuyên món thịt nướng ở thành phố Wonsan, Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Đây được xem là một phần trong chiến dịch quảng bá nhằm nhấn mạnh nguồn cung thịt và sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống người dân.

Dù bị một số người xem là hoạt động quảng bá hình ảnh của Chính phủ Triều Tiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những nhà hàng như vậy đang gây chú ý trong bối cảnh Triều Tiên gặp vấn đề về bảo đảm lương thực.

Các nhà phân tích nhận định việc khai trương những nhà hàng này phản ánh nỗ lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm tạo dựng hình ảnh về sự thịnh vượng ngày càng lan rộng trên cả nước.

Tuy nhiên, những người hoài nghi đặt câu hỏi liệu người dân có dễ dàng tiếp cận các nhà hàng này và chúng có thực sự thu hút đông khách hay không.

Lễ khai trương nhà hàng chuyên món thịt nướng tại thành phố Sinuiju, Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Tại thành phố Kanggye (miền bắc Triều Tiên), thực khách có thể uống bia tươi bên cạnh một bể cá. Còn thành phố Nampo (phía tây Triều Tiên), một nhà hàng khai trương có cả màn bắn pháo hoa.

Một nhà hàng mới tại thành phố Sinuiju của Triều Tiên, giáp biên giới Trung Quốc, cao ba tầng. Một số nhà hàng khác quảng bá không gian rộng bất thường, có thể phục vụ hàng trăm thực khách.

Ông Benjamin Katzeff Silberstein, trưởng bộ môn nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hebrew của Israel, giải thích: Thịt là biểu tượng quan trọng đối với chính quyền Triều Tiên, gợi nhớ lời hứa của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung (Kim Nhật Thành), ông nội của ông Kim Jong Un, về việc mang đến cho người dân "cơm trắng, canh thịt".

Những chiếc bàn được lắp sẵn bếp nướng nhưng không có hệ thống hút khói phía trên tại nhà hàng chuyên món thịt nướng ở Wonsan, Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Việc các nhà hàng này liên tiếp khai trương cũng tương tự xu hướng mở rộng các loại hình dịch vụ giải trí khác như công viên nước, quán cà phê và trung tâm thương mại cao cấp.

Dù nhà lãnh đạo Kim Jong Un chưa xuất hiện tại các buổi lễ khai trương này, những sự kiện như vậy thường có sự tham dự của các quan chức cấp cao địa phương.

"Tôi nghĩ đó là một cách để cho thấy tất cả những điều tốt đẹp này cũng đang đến với những người dân sống bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng" - ông Silberstein bình luận.

Nhân viên tại nhà hàng chuyên món thịt nướng ở thành phố Nampho, Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Bà Hazel Smith, nhà nghiên cứu về Triều Tiên tại Trường Nghiên cứu phương Đông và châu Phi thuộc Đại học London (Anh), bình luận các nhà hàng mới có thể là bằng chứng thêm nữa cho thấy một bộ phận người Triều Tiên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và xây dựng, đang hưởng lợi từ quan hệ ngày càng phát triển với Nga.

Tuy nhiên, bà lưu ý: "Điều này không có nghĩa là nền kinh tế đang phát triển thịnh vượng. Nó chỉ cho thấy hiện nay một số người có thể trang trải cuộc sống và thỉnh thoảng đủ khả năng ra ngoài ăn".

Hồi tháng 7, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ước tính kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 3,5% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng trên 3%.