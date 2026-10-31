Tin tức thế giới 31-10: Ngoại trưởng Nga tiết lộ cuộc gặp Mỹ; Nhóm EU chỉ trích Ngoại trưởng Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự phiên họp toàn thể đầu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 30-10 - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga tiết lộ cuộc trao đổi với người đồng cấp Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã có cuộc trao đổi tích cực với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ, trong bối cảnh quan hệ Washington - Matxcơva có dấu hiệu ấm lên.

Ông Lavrov mô tả cuộc gặp với Ngoại trưởng Rubio tại thành phố Atlanta, bang Georgia, là "khá tốt đẹp dù ngắn ngủi".

Ngoại trưởng Nga đồng thời đánh giá cao lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng Mỹ là quốc gia phương Tây duy nhất thừa nhận những "nguyên nhân gốc rễ" của chiến sự Nga - Ukraine.

Trong khi hoan nghênh việc Washington sẵn sàng đối thoại với Matxcơva, ông Lavrov lại chỉ trích các nước châu Âu vì hành động "tẩy chay ngạo mạn" của họ.

Sự hiện diện của Ngoại trưởng Lavrov tại hội nghị gây phản ứng từ các nước châu Âu. Một số quan chức thậm chí phản đối chụp ảnh tập thể cùng ông, khiến hoạt động này bị hủy bỏ.

Về triển vọng hòa bình Ukraine, ông Lavrov khẳng định cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi vào tháng 11 sẽ diễn ra, song chỉ trích việc Kiev đang tìm kiếm thêm tên lửa tầm xa, cho rằng điều này không tạo bầu không khí thuận lợi cho đàm phán.

Phiên họp toàn thể khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ ngày 30-10 - Ảnh: AP

EU cáo buộc Ngoại trưởng Nga nói dối tại hội nghị G20

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cáo buộc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra nhiều thông tin sai sự thật tại Hội nghị G20.

Bà Kallas cho biết các đại diện châu Âu đã trực tiếp chất vấn ông Lavrov về xung đột Ukraine trong các cuộc thảo luận tại thành phố Atlanta, bang Georgia.

"Ông ấy đã đưa ra rất nhiều lời nói dối, nhiều luận điệu sai sự thật và chúng tôi đã có cơ hội bác bỏ những điều đó", bà Kallas nói.

Quan chức EU đồng thời cho rằng Nga chưa thực sự sẵn sàng đàm phán hòa bình, bất chấp những tuyên bố từ Matxcơva, đồng thời kêu gọi tiếp tục gây sức ép nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Biển Đen.

Ông Trump đảo ngược quyết định hủy hai cuộc vận động tranh cử

Tổng thống Donald Trump quyết định khôi phục hai cuộc vận động tranh cử tại bang Kansas và Iowa, sau khi việc hủy bỏ đột ngột các sự kiện này làm dấy lên nghi vấn về sức khỏe của ông.

Theo Hãng tin AFP ngày 30-10, một nguồn tin thuộc Đảng Cộng hòa xác nhận ông Trump sẽ tổ chức liên tiếp hai cuộc vận động tại Kansas và Iowa vào ngày 1-11, chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Trước đó ông Trump bất ngờ hủy hai sự kiện này hôm 29-10, với lý do sẽ tập trung vận động cử tri qua điện thoại.

Quyết định trên làm dấy lên những câu hỏi về sức khỏe và thể lực của vị Tổng thống 80 tuổi.

Khi được phóng viên hỏi về tình trạng sức khỏe, ông Trump phản ứng gay gắt và khẳng định: "Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh".

Kể từ đầu tháng 10, ông Trump đã tham gia 25 cuộc vận động tranh cử tại 19 bang - Ảnh: REUTERS

Kỷ lục gần 48 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm

Gần 48 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, lập kỷ lục mới trong bối cảnh cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội ngày càng gay cấn.

Theo đó, Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida ghi nhận hơn 47,9 triệu phiếu bầu sớm trên toàn quốc, vượt kỷ lục 45,9 triệu phiếu của kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Tỉ lệ tham gia tăng mạnh tại các bang chiến trường quan trọng. Texas ghi nhận hơn 6 triệu cử tri bỏ phiếu sớm, trong khi North Carolina tăng gần 37% so với cùng thời điểm năm 2022.

Đáng chú ý, tại các bang có thống kê đảng phái, cử tri đăng ký thuộc Đảng Dân chủ chiếm khoảng 44% số người bỏ phiếu sớm, vượt mức 31% của Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo chưa thể dự đoán kết quả bầu cử từ số liệu này, bởi cử tri Đảng Cộng hòa thường đi bỏ phiếu đông hơn vào ngày bầu cử chính thức.

Một cử tri điền phiếu bầu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Los Angeles, bang California ngày 30-10 - Ảnh: AFP

Nghi vấn tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ trộm hơn 6 tỉ USD

Nhiều công ty chuyên truy vết tiền mã hóa nghi ngờ tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỉ USD từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Theo Đài CNN ngày 30-10, Công ty TRM Labs, chuyên phân tích dữ liệu blockchain và truy vết tiền mã hóa, nhận định có khả năng một đơn vị tin tặc tinh nhuệ của Triều Tiên đã thực hiện vụ tấn công, dựa trên các bằng chứng thu thập được từ blockchain và những nguồn tình báo khác.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis và Pangolin Intelligence, một công ty theo dõi giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Singapore, cũng nghi ngờ tin tặc Triều Tiên là thủ phạm.

Các công ty này cho rằng vụ tấn công có nhiều đặc điểm tương đồng với những vụ đánh cắp tiền mã hóa trước đây liên quan đến Bình Nhưỡng.

Đến nay, khoảng 3 tỉ USD trong số tài sản bị đánh cắp đã được đóng băng. FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ đang phối hợp truy vết dòng tiền và điều tra vụ việc.

Trong khi đó Binance cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại, đồng thời dự kiến khôi phục dịch vụ rút tiền vào sáng 1-11.

Triều Tiên trước đây từng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động tấn công mạng.

Sức mạnh không tuổi Vận động viên thể hình 90 tuổi người Nhật Bản Toshisuke Kanazawa tham dự Giải vô địch thể hình thế giới IFBB tại Catalonia, Tây Ban Nha - Ảnh: AFP