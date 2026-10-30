Chính quyền ông Trump liên tiếp kiện các bang sát ngày bầu cử giữa kỳ

Tính đến tối 29-10 (giờ địa phương), hơn 44 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm - Ảnh: AP

Dồn dập kiện tụng trước ngày bầu cử

Tại Alaska, ngày 29-10, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp một đơn kiện sửa đổi nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử nếu ứng viên Đảng Cộng hòa thất bại với cách biệt sít sao trong cuộc đua vào Thượng viện.

Động thái này xuất phát từ thông tin do tờ New York Times công bố, cho rằng những người vận động cho Đảng Dân chủ đã tuyển mộ ứng viên có tên gần giống Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Đảng Cộng hòa, nhằm gây nhầm lẫn và chia bớt phiếu bầu.

Cụ thể, cuộc đua xuất hiện hai ứng viên cùng tên Dan Sullivan, gồm Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan S. Sullivan và ông Daniel J. Sullivan.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhóm vận động tranh cử của ứng viên Dân chủ Mary Peltola đã dàn dựng một "chiến dịch tranh cử giả mạo nhằm đánh lừa cử tri Alaska".

Tuy nhiên giới chức Alaska đã bác bỏ đơn kiện, cho rằng cáo buộc "không có cơ sở". Về phần mình, ông Daniel J. Sullivan cũng phủ nhận việc ra tranh cử nhằm cố tình chia bớt phiếu bầu của Thượng nghị sĩ Dan S. Sullivan.

Thống đốc Alaska Mike Dunleavy thuộc Đảng Cộng hòa đã kêu gọi mở cuộc điều tra, cho rằng nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, kết quả có thể ảnh hưởng đến việc xác định người giành ghế tại Thượng viện.

Không chỉ Alaska, Bộ Tư pháp Mỹ còn đẩy mạnh các động thái pháp lý tại California, nơi giới chức bầu cử đang đối mặt với cuộc điều tra hình sự liên quan cáo buộc người không có quốc tịch Mỹ tham gia bỏ phiếu.

Theo các tài liệu Hãng tin Reuters tiếp cận được, Văn phòng đăng ký cử tri và lưu trữ hồ sơ Los Angeles đã nhận được các trát triệu tập của bồi thẩm đoàn vào tuần trước.

Dù Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về các trát triệu tập, nhưng nhấn mạnh cả California và chính quyền liên bang đều nhất trí rằng hành vi bỏ phiếu của người không có quốc tịch Mỹ cần được xử lý theo luật hình sự.

Theo Reuters, nhiều quan chức trên khắp nước Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị đối phó với khả năng Washington tiếp tục đưa ra các thách thức pháp lý mới khi ngày bầu cử 3-11 đến gần.

Cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội nóng lên

Theo Reuters, cuộc bầu cử giữa kỳ lần này được xem là phép thử quan trọng đối với chính quyền ông Trump, bởi kết quả sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Washington trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống.

Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế để lấy lại quyền kiểm soát Thượng viện. Nếu kiểm soát được một hoặc cả hai viện, phe Dân chủ có thể mở các cuộc điều tra nhằm vào chính quyền ông Trump, đồng thời gia tăng sức ép buộc ông chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Nhân viên kiểm tra máy bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại thành phố Reno, bang Nevada - Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh cuộc đua bước vào giai đoạn nước rút, Tổng thống Trump dự kiến vận động tranh cử tại bang Florida ngày 30-10 nhằm huy động sự ủng hộ của cử tri.

Đây là bang ông từng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhưng kết quả bỏ phiếu sớm hiện đang nghiêng về phía Đảng Dân chủ.

Theo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, tổng thống sẽ tham gia khoảng 20 sự kiện vận động tranh cử trực tuyến trước ngày 3-11.

Phía Đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Kamala Harris dự kiến tham gia cuộc mít tinh tại thành phố Atlanta, bang Georgia, ngày 30-10.

Theo Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida, tính đến tối 29-10, hơn 44 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Tại thành phố Columbus, bang Ohio, một quan chức bầu cử cho biết lượng cử tri đi bỏ phiếu đã cao gấp đôi so với năm 2022.