Ông Trump bất ngờ hủy vận động tranh cử trước thềm bầu cử giữa kỳ

Kể từ đầu tháng 10, ông Trump đã tham gia 25 cuộc vận động tranh cử tại 19 bang - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 30-10, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ hủy các cuộc vận động tranh cử tại hai bang Kansas (31-10) và Iowa (1-11), chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11.

Thay vào đó, ông Trump sẽ tham gia các cuộc mít tinh qua điện thoại nhằm tiếp tục vận động cử tri ủng hộ các ứng viên Đảng Cộng hòa.

Quyết định này gây chú ý bởi trước đó ông Trump từng tuyên bố sẽ đến 35 địa điểm trên khắp nước Mỹ để thúc đẩy tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Kể từ ngày 1-10, ông đã tham gia 25 cuộc vận động tại 19 bang, thường xuyên phát biểu hơn một giờ tại mỗi sự kiện.

Giải thích về việc hủy chuyến đi đến Kansas, ông Trump nói rằng ông không "cảm thấy cần phải đến" bang này, đồng thời khẳng định Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Roger Marshall "đang làm tốt".

Dù vậy, ông Marshall đang đối mặt với cuộc đua sít sao trước đối thủ Adam Hamilton của Đảng Dân chủ.

Theo Đài NBC News, những lo ngại về chi phí gia tăng liên quan đến cuộc chiến tại Iran đã khiến cuộc đua trở nên khó đoán định, dù Kansas chưa từng bầu một ứng viên Đảng Dân chủ vào Thượng viện trong gần một thế kỷ qua.

Trong khi đó, một số nhân sự vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa tại Iowa bày tỏ tiếc nuối trước việc ông Trump không tham gia cuộc mít tinh.

Họ cho rằng sự xuất hiện trực tiếp của vị tổng thống sẽ giúp thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu hiệu quả hơn so với hình thức qua điện thoại.

Việc hủy hai sự kiện cũng làm dấy lên những câu hỏi về thể trạng của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trước đó, trong cuộc vận động tại Mississippi hôm 26-10, ông Trump thừa nhận lịch trình vận động dày đặc không hề dễ dàng. Với giọng nói khàn đi, ông nhận xét: "Chúa không tạo ra dây thanh quản của bạn để ngày nào cũng phải phát biểu tại một cuộc mít tinh".

Tuy nhiên, hôm 29-10, khi được phóng viên hỏi liệu việc hủy tham gia cuộc vận động ở bang Kansas có liên quan đến sức khỏe hay không, ông Trump phản ứng gay gắt và khẳng định: "Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh".

Vài giờ sau cuộc trao đổi trên, ông Trump tiếp tục thông báo hủy tham gia mít tinh ở Iowa.

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa giải thích việc điều chỉnh lịch trình nhằm tạo điều kiện để tổng thống tiếp cận nhiều cử tri hơn trên toàn quốc. Ông Trump dự kiến tham gia hơn 20 cuộc mít tinh qua điện thoại trước ngày bầu cử, đồng thời vẫn có kế hoạch vận động trực tiếp tại Florida vào ngày 30-10.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa có duy trì được thế đa số sít sao tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ hay không.