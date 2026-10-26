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Toàn cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 tới sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, cũng như định hình hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Toàn cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ - Ảnh 1.

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm nay sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3-11 - Ảnh: Pew Research Center

Diễn ra vào thời điểm khoảng giữa nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, cuộc bầu cử thường được xem là phép thử quan trọng đối với mức độ tín nhiệm của cử tri dành cho người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong khi đảng Cộng hòa quyết giữ thế đa số để bảo vệ chương trình nghị sự của ông Trump, đảng Dân chủ kỳ vọng tận dụng làn sóng bất mãn đối với chính quyền đương nhiệm để giành lại Hạ viện, thậm chí cả Thượng viện.

Nếu cán cân quyền lực đảo chiều, Nhà Trắng có thể đối mặt với những trở ngại lớn trong việc thúc đẩy các chính sách, cùng nguy cơ gia tăng các cuộc điều tra từ Quốc hội.

Cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế có quyền biểu quyết tại Hạ viện và khoảng một phần ba trong tổng số 100 ghế Thượng viện.

Tuy nhiên, dù cuộc bỏ phiếu trải rộng khắp nước Mỹ, cuộc chiến quyết định quyền lực tại Washington có thể chỉ xoay quanh một số ít địa bàn then chốt. Nhiều khu vực bầu cử vốn nghiêng hẳn về một trong hai đảng, nên cuộc cạnh tranh gay gắt chỉ tập trung tại một số bang chiến địa.

Giới quan sát đặc biệt chú ý đến khoảng 8-10 bang có khả năng chứng kiến những màn bám đuổi sít sao, nơi kết quả bỏ phiếu có thể quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội.

Vậy đảng nào đang nắm lợi thế, những bang nào có thể định đoạt kết quả và điều gì khiến cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 trở thành bước ngoặt đối với chính trường Mỹ? Bức tranh toàn cảnh dưới đây sẽ làm rõ những con số, địa bàn và yếu tố then chốt của cuộc đua.

Toàn cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 - Đồ họa: DƯƠNG KHANG

Toàn cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ - Ảnh 4.Bầu cử giữa kỳ có ý nghĩa gì đối với ông Trump và Quốc hội Mỹ?

Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang chạy đua quyết liệt giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, yếu tố sẽ định hình cục diện hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: Quốc hội Bầu cử giữa kỳ Mỹ ông Trump

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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