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Ông Trump nói không muốn nhận người nhập cư Na Uy vì trượt Nobel Hòa bình

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Na Uy vì không được trao giải Nobel Hòa bình, thậm chí tuyên bố không muốn tiếp nhận người nhập cư từ quốc gia Bắc Âu này.

Ông Trump nói không muốn nhận người nhập cư Na Uy vì trượt Nobel Hòa bình - Ảnh 2.

Ông Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Port Huron, bang Michigan, ngày 25-10 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Port Huron, bang Michigan ngày 25-10, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những phát biểu gay gắt nhằm vào Na Uy, liên quan đến việc ông chưa được trao giải Nobel Hòa bình.

Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không muốn tiếp nhận người nhập cư từ Na Uy, đồng thời sử dụng những lời lẽ thô thiển để công kích quốc gia Bắc Âu này.

Ông Trump cho biết Washington sẵn sàng chào đón người nhập cư từ một số quốc gia, nhưng Na Uy không nằm trong số đó.

"Bởi vì tôi không được trao giải Nobel, nên tôi không muốn bất kỳ ai từ Na Uy đến đây", ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ.

Không dừng lại ở đó, ông còn dùng một từ ngữ thô thiển để gọi Na Uy là một "quốc gia tồi tệ". Đây cũng là cách diễn đạt mà ông Trump từng sử dụng khi đề cập đến các nước Haiti, Libya, Somalia và Yemen.

Dù vậy, cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng hoặc triển khai chính sách nhập cư mới nhằm hạn chế công dân Na Uy đến Mỹ.

Những phát biểu trên tiếp tục cho thấy sự bất mãn của ông Trump đối với việc chưa được trao giải Nobel Hòa bình.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Tổng thống Mỹ từng tuyên bố việc không trao giải thưởng danh giá này cho ông là một "vết nhơ không thể xóa nhòa" đối với Na Uy.

Tuy nhiên, việc lựa chọn người đoạt giải Nobel Hòa bình vốn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nobel Na Uy, một cơ quan độc lập có trụ sở tại thủ đô Oslo, chứ không phải do Chính phủ Na Uy quyết định.

Những chỉ trích của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Na Uy tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia có thu nhập cao nhất thế giới.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Na Uy nằm trong nhóm quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất toàn cầu. Trong nửa đầu năm 2026, quỹ đầu tư quốc gia Na Uy còn ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục 1.750 tỉ kroner, tương đương khoảng 184 tỉ USD.

Trước những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Na Uy và đại diện Ủy ban Nobel Na Uy chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Ông Trump nói không muốn nhận người nhập cư Na Uy vì trượt Nobel Hòa bình - Ảnh 3.Ông Trump thấy 'khó tin' chuyện trượt giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy khó tin khi ông, hoặc cả nước Mỹ, không được trao giải Nobel Hòa bình năm nay.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: người nhập cư Na Uy Tổng thống Mỹ Donald Trump Nobel hòa bình

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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