Ông Trump phản pháo sau khi bị ông Obama chê bai

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, rạng sáng 25-10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump lên mạng xã hội Truth Social phản pháo cựu Tổng thống Barack Obama, chỉ vài giờ sau khi bị ông Obama chê bai, chế giễu thậm tệ.

Chê ông Obama giúp ai hỏng người đó

Trong bài đăng, ông Trump gọi người tiền nhiệm là "một tổng thống bất tài tột độ". Ông cáo buộc ông Obama đã trả cho Iran hàng tỉ USD và mở cho Tehran con đường đi tới vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố này nhằm ám chỉ Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký với Iran hồi năm 2015, dưới thời ông Obama. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Đương kim Tổng thống Mỹ cũng chế giễu thành tích vận động tranh cử của ông Obama trong những năm qua. Theo ông, ông Obama từng quả quyết bà Hillary Clinton sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và ra sức vận động cho bà. Tuy nhiên, cuối cùng bà Clinton vẫn thua ông Trump "trên mọi mặt trận".

Kịch bản tương tự lặp lại với bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Ông Trump cho rằng việc ông Obama đến tận bang Michigan vận động cho ứng viên Thượng viện Abdul El-Sayed hôm 24-10 cũng sẽ đem lại kết quả tương tự.

Thậm chí, ông Trump còn gọi ông El-Sayed là "phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo", kẻ "ghét người Do Thái, người da đen, người Mỹ và ghét cả Trump", đồng thời khẳng định ứng viên này rồi cũng sẽ thua.

Để thuyết phục cử tri Michigan, ông Trump nhắc lại chiến thắng lớn của mình tại bang này trong kỳ bầu cử trước.

Ông khẳng định đã đưa ngành công nghiệp ô tô trở lại Michigan, nơi có Detroit - "thủ phủ ô tô" của Mỹ.

Bài đăng kết thúc bằng lời kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa Mike Rogers.

Ông Obama chê chính quyền nhiều mặt

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) vận động tranh cử cho ứng viên thượng nghị sĩ Abdul El-Sayed (trái) tại bang Michigan ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Trước đó, tại các cuộc mít tinh ở Cleveland và Detroit hôm 24-10, ông Obama đã liên tục chế giễu chính quyền ông Trump. Ở Michigan, ông ví cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 như chiếc "cầu dao ngắt mạch", với hy vọng "kìm bớt những trò ngớ ngẩn" của chính quyền hiện tại.

"Chúng ta chưa từng thấy một tổng thống nào trục lợi trắng trợn bằng tiền của các bạn như thế này. Chưa từng thấy một tổng thống nào chăm chăm rao bán ân huệ như thế này", ông Obama nói.

Cựu tổng thống cho rằng Đảng Cộng hòa giờ đây dường như chỉ đại diện cho một chính phủ "tham nhũng, bất tài hoặc chẳng có chính phủ nào cả".

Ông Obama cũng chỉ ra rằng dù chính quyền ông Trump tuyên bố chiến thắng trước Iran, thực tế cuộc chiến này lại trao cho Tehran thêm đòn bẩy kinh tế.

"Giờ đây Iran có quyền phủ quyết đối với eo biển Hormuz", ông nhận định.

Những cuộc khẩu chiến qua lại trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bước vào bầu cử giữa kỳ trong chưa đầy 10 ngày nữa. Cuộc bầu cử này hứa hẹn sẽ định hình hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump, đặc biệt nếu Đảng Cộng hòa để mất quyền kiểm soát Quốc hội.