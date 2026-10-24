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Con rể ông Trump vướng cáo buộc nhận 2 tỉ USD từ Trung Đông

tác giả
LONG VŨ
LONG VŨ
LONG VŨ

Ông Jared Kushner bác bỏ các cáo buộc về thỏa thuận tài chính bí mật liên quan ít nhất 2 tỉ USD với lãnh đạo các nước Trung Đông.

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Ông Jared Kushner xuất hiện tại cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 22-9 - Ảnh: AP

Ngày 22-10, ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - lên tiếng phủ nhận thông tin liên quan đến các giao dịch bí mật giữa ông và các lãnh đạo Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Các thông tin trên được tạp chí Vanity Fair đăng hôm 22-10. Tạp chí này khẳng định vào năm 2017, tình báo Hà Lan đã tiếp cận dữ liệu đánh cắp từ một hacker người Nga, trong đó có ảnh chụp màn hình iPhone của ông Kushner.

Cụ thể, tình báo Hà Lan phát hiện lãnh đạo UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman được cho là đã chuyển ít nhất 2 tỉ USD vào ít nhất hai tài khoản của ông Kushner trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Tài khoản thứ nhất (gọi là Alpha) nhận khoảng 750 triệu USD từ quỹ Watani Al Emarat - một tổ chức từ thiện được Chính phủ UAE tài trợ. 

Ông Matthew Cole, tác giả bài viết của Vanity Fair, khẳng định rằng tài khoản này dùng để hỗ trợ các hoạt động quân sự và tình báo ở nước ngoài của UAE.

Tài khoản thứ hai (gọi là Beta) liên quan đến khoản tiền 1 tỉ USD được cho là chuyển từ UAE tới Israel qua Azerbaijan vào năm 2018. 

Một nguồn tin khẳng định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khuyến khích ông Kushner gửi tiền vào Ngân hàng Trung ương Israel.

Ngoài hai tài khoản trên, bài viết còn đề cập một thỏa thuận riêng liên quan đến khoản tiền UAE chuyển cho Israel như "quỹ phòng thủ" trong trường hợp bị Iran tấn công.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Kushner bày tỏ sự bất bình, cho rằng các thông tin trên là "hoàn toàn điên rồ" và "chưa bao giờ xảy ra".

Con rể ông Trump cho rằng bài viết không đưa ra được các tài liệu liên quan, có thể kiểm chứng. 

Mặc dù ông từng ra điều trần hơn 30 tiếng trước Quốc hội Mỹ nhưng những cáo buộc này cũng chưa từng xuất hiện.

Luật sư của ông Kushner khẳng định các cáo buộc là sai sự thật và cho biết thân chủ không biết về các tài khoản được đề cập. Cựu đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman - người bị đề cập trong bài báo - cũng bác bỏ cáo buộc liên quan.

Nhà Trắng đã cáo buộc tạp chí Vanity Fair đăng tải những "lời vu khống vô căn cứ".

Theo Newsweek, bà Anna Kelly, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng, khẳng định tin tức này vô căn cứ, nhấn mạnh rằng thông tin chỉ xuất phát từ những gì đã nghe được nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng gọi bài báo trên là tin giả, mang tính hư cấu và bịa đặt.

- Ảnh 3.Con rể ông Trump bị kiện và yêu cầu công khai tài chính khi làm đặc phái viên

Một tổ chức giám sát đã kiện ông Jared Kushner - con rể ông Trump - nhằm ngăn ông làm đặc phái viên của chính phủ khi chưa công khai tài chính cá nhân và xung đột lợi ích tiềm tàng.

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LONG VŨ
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    Chủ đề: Jared Kushner Trung Đông Mỹ

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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