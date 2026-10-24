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Mỹ báo động cao trước nguy cơ Iran nhắm vào công dân Mỹ ở Trung Đông

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Theo báo New York Times, thông tin tình báo cho thấy Iran đang ở giai đoạn nâng cao trong kế hoạch tấn công nhằm vào công dân Mỹ, khiến Washington tăng cường cảnh giác và rút bớt nhân sự ngoại giao tại Trung Đông.

Mỹ báo động cao trước nguy cơ Iran nhắm vào công dân Mỹ ở Trung Đông - Ảnh 2.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times ngày 24-10, các quan chức Mỹ cho biết chính phủ nước này đã đặt nhân viên ngoại giao trên khắp Trung Đông trong tình trạng báo động cao và cắt giảm nhân sự tại các đại sứ quán, lãnh sự quán. Quyết định này xuất phát từ thông tin tình báo cho thấy Iran đang ở giai đoạn nâng cao trong việc lên kế hoạch tấn công công dân Mỹ.

Ngày 23-10, giới tình báo đã gửi bản ghi nhớ cảnh báo tới Ngoại trưởng Marco Rubio, nhấn mạnh mối đe dọa đối với nhân viên Bộ Ngoại giao tại Trung Đông và một số khu vực khác.

Bản ghi nhớ từ Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton nêu rõ các cơ quan “đã nhận được thông tin tình báo cho thấy Iran đã gia tăng đáng kể nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ. Những nỗ lực mưu sát của Iran đối với công dân Mỹ đã đạt đến giai đoạn nâng cao ở cả Trung Đông lẫn một số quốc gia khác”.

Một quan chức Mỹ thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xác nhận bản ghi nhớ này vào tối 23-10, cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mà Washington đang đối mặt.

Các cơ quan chuyên trách của Mỹ đánh giá mối đe dọa đối với công dân Mỹ ở Trung Đông và một số quốc gia khác hiện ở mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào tháng 2.

Theo một quan chức, ông Trump và các cố vấn cấp cao liên tục được báo cáo về những mối đe dọa đang gia tăng, vốn lan rộng ra ngoài phạm vi Trung Đông.

Trong ba tuần qua, các chuyên gia phân tích đã xem xét kỹ thông tin tình báo về nguy cơ nhắm vào quan chức Mỹ, trong đó có các đại sứ. 

Một số tài liệu chỉ ra Iran có thể đã gài cắm đặc vụ ngay trên lãnh thổ Mỹ. Washington cho biết thêm các kế hoạch của Iran bao gồm cả những mục tiêu tiềm năng ở châu Âu.

Tuy nhiên một quan chức khác lưu ý khả năng tiến hành tấn công của Iran trên lãnh thổ Mỹ và các vùng lãnh thổ hải ngoại khác còn hạn chế, do tham vọng của Tehran lớn hơn năng lực thực tế.

Dù vậy đầu tháng 10, quân đội Mỹ vẫn có một bước đi bất thường khi rút toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của không quân khỏi một căn cứ ở miền nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được thông tin về mối đe dọa từ Iran nhắm vào cơ sở này.

Ngày 21-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott xác nhận trong một tuyên bố rằng bộ đã ra lệnh cho nhân viên không thiết yếu cùng gia đình họ rời Saudi Arabia.

Bộ Ngoại giao cũng lặng lẽ điều chuyển nhân sự đến và đi tại nhiều cơ quan đại diện khác trong khu vực. Bộ này đã chuyển hầu hết cơ quan đại diện của Mỹ ở Trung Đông sang “trạng thái hoạt động hạn chế”, giúp có thêm quyền chủ động điều chỉnh nhân sự mà không cần thông báo rộng rãi.

Mỹ báo động cao trước nguy cơ Iran nhắm vào công dân Mỹ ở Trung Đông - Ảnh 2.Mỹ sẽ tấn công Iran ngay cuối tuần này hay chờ sau bầu cử?

Mỹ liên tục phát tín hiệu về khả năng nối lại tấn công Iran, có thể ngay cuối tuần này hoặc sau bầu cử giữa kỳ ngày 3-11. Tuy nhiên, các phương án quân sự lẫn gây sức ép kinh tế đều đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Trung Đông Iran Mỹ

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