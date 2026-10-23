Tiết lộ thông tin mới về Lãnh tụ tối cao Iran sau 8 tháng vắng bóng

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh: WANA/REUTERS

Theo Đài NDTV ngày 23-10, ông Abdul Majid Hakeem Ilahi, đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran tại Ấn Độ, cho biết rằng ông Mojtaba Khamenei mới đây vừa có cuộc họp kéo dài 7 giờ đồng hồ với Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Ông Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel cách đây 8 tháng. Chiến dịch không kích này đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh tại Iran và khiến cha ông, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng.

Ông Mojtaba Khamenei vắng mặt trong các nghi thức tang lễ của cha mình và không xuất hiện đến tận tháng 7, điều đã làm dấy lên nhiều hoài nghi về tình trạng sức khỏe của ông cũng như lo ngại về nguy cơ bị ám sát.

"Ngài ấy đang có sức khỏe rất tốt và làm việc rất hiệu quả. Ngay cả Tổng thống của chúng tôi cũng đề cập rằng tuần trước đã có cuộc họp kéo dài 7 giờ với ngài ấy. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội của chúng tôi… cũng nhắc tới việc đã họp cùng ngài Lãnh tụ trong nhiều giờ" - ông Ilahi khẳng định.

"Tôi có vài người bạn đã gặp ngài ấy, và họ cam đoan với tôi rằng ngài ấy vô cùng khỏe mạnh và đang hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình".

Bác bỏ những thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei đã vắng mặt trong đám tang của cha mình, nhà ngoại giao cấp cao của Iran khẳng định thực tế không phải vậy.

"Vì lý do an ninh, ngài ấy không xuất hiện trên phương tiện truyền thông và không ai nhìn thấy ngài ấy. Tuy nhiên ngài ấy vẫn tham dự tang lễ của cha mình. Lúc đó tôi đang ở Iran. Tôi đã gặp hai người anh em của ngài ấy. Ông Mojtaba Khamenei cũng có mặt ở đó” - nhà ngoại giao này cho biết.

"Thậm chí có những đêm ngài ấy còn xuống phố. Ngài ấy cũng đã tham gia vào cuộc tuần hành của người dân ở Iran" - ông nhấn mạnh.

Theo NDTV, các quan chức Iran và nhiều nguồn tin cấp cao khác trong nước cho biết ông Khamenei vẫn nắm quyền kiểm soát, điều hành đất nước từ hậu trường vì lý do an ninh trong lúc dưỡng thương.

Giới chức cấp cao và những người thạo tin khác cho rằng sự vắng mặt của ông Mojtaba Khamenei là do lo ngại bị ám sát. Họ khẳng định ông vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc họp với giới chức cấp cao, tiếp nhận mọi báo cáo quan trọng và là người đưa ra quyết định cuối cùng cho mọi vấn đề trọng đại.

Ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra, ông Mojtaba Khamenei đã ưa thích vai trò ở hậu trường với tư cách trợ lý hàng đầu của cha mình và luôn tránh xa sự chú ý của công chúng.