Rộ tin Mỹ, Israel lên kế hoạch nối lại tấn công Iran sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bìa phải) gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Hôm 21-10, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cùng các nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng các kế hoạch nhằm nối lại không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả dữ dội và khác biệt

Chiến dịch mới dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày với cường độ cao. Quân đội Mỹ và Israel đã đã tăng cường tập trận trong thời gian qua, cho máy bay bay qua Iraq để thực hành các động tác tấn công.

Các quan chức cũng cho biết Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Israel trong tuần này để thảo luận về các đợt tấn công mới.

Các mục tiêu dự kiến có thể bao gồm hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Iran.

Song Mỹ nhiều khả năng sẽ tránh nhắm vào nhà máy lọc dầu và hạ tầng dầu mỏ, do Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ngăn giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao.

Quân đội Mỹ và Israel cũng đang xem xét các mục tiêu hạt nhân, trong đó có cơ sở ngầm Pickaxe, nằm sâu dưới núi và được Iran gọi là Kooh Kolang.

Tuần trước, ông Trump đã cân nhắc sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là "mẹ của các loại bom", để tấn công Pickaxe. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng MOAB phát nổ bên trên mặt đất, do đó khó có thể phá hủy một cơ sở nằm sâu trong đá granite.

Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz và khu vực núi Pickaxe, gần Natanz, Iran - Ảnh: REUTERS

Phản hồi trước thông tin nêu trên, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền không bình luận về những kế hoạch quân sự "có thể tồn tại hoặc không". Vị này nói thêm rằng ông Trump vẫn để ngỏ mọi phương án nhằm bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Giới chức Iran cũng tuyên bố đã nắm được kế hoạch của Mỹ và đang chuẩn bị phương án trả đũa. Các quan chức nước này cảnh báo mục tiêu có thể mở rộng sang nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, trong đó có Aramco, cũng như trung tâm dữ liệu và cáp Internet dưới biển.

Ông Mahdi Mohammadi - cố vấn cấp cao của nhà đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - tuyên bố ý tưởng Mỹ có thể kết thúc đợt tấn công mới trong 72 giờ là "viển vông", đồng thời tuyên bố các đòn đáp trả của Tehran sẽ "dữ dội hơn, sáng tạo hơn và khác biệt hơn".

Còn nhiều nghi lại

Một số nhà hoạch định quân sự Mỹ tin rằng chiến dịch tấn công dữ dội kéo dài 3 ngày có thể gây thiệt hại kinh tế đủ lớn để buộc Iran nhượng bộ.

Tuy nhiên, dù Washington nhiều lần dự đoán chính quyền Tehran sẽ sụp đổ trước sức ép quân sự, phong tỏa và trừng phạt, Iran đến nay vẫn trụ vững.

Hiệu quả của đợt tấn công mới vẫn còn vẫn còn là dấu hỏi lớn, nhất là khi các đợt không kích mạnh của Mỹ và Israel từ tháng 2 đến tháng 4 từng đẩy giá năng lượng và lạm phát toàn cầu tăng cao, gây bất ổn ở Trung Đông và làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của Lầu Năm Góc.

Bà Dana Stroul - người từng phụ trách chính sách Trung Đông tại Lầu Năm Góc - cũng chỉ ra rằng Mỹ vẫn chưa thể khiến Iran quay lại bàn đàm phán theo cách thực chất.

Đám cháy tại một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Arabia Aramco, ở phía nam thủ đô Riyadh, ngày 3-10 - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, chưa có gì đảm bảo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phê chuẩn các đợt tấn công mới.

Ông đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn, trong đó có lần hồi đầu tháng này, khi quân đội hai nước gần như sẵn sàng tấn công. Ông cũng từng cam kết không phát động tấn công trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tại Israel, cuộc bầu cử ngày 27-10 tới đây có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công Iran. Nếu thất bại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ trở thành thủ tướng lâm thời và khó phát động chiến tranh.

Tuy nhiên, ông có thể tận dụng nguy cơ xung đột để gây sức ép buộc các đối thủ tham gia chính phủ đoàn kết, qua đó kéo dài thời gian cầm quyền. Theo nhà bình luận chính trị Israel Mazal Mualem, ông Netanyahu có thể kêu gọi thành lập chính phủ khẩn cấp, nhưng sẽ vấp phải sự nghi ngờ từ phe đối lập.