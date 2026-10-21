Con trai ông Trump từng khuyên cha không phát động xung đột với Iran

Ông Donald Trump Jr, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ngày 21-10, tờ Independent dẫn tạp chí Atlantic cho biết ông Donald Trump Jr - con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump - từng khuyên cha mình không phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời liên tục bày tỏ quan điểm phản đối cuộc xung đột này.

Thông tin được Atlantic dẫn nguồn từ những người thân cận từng trao đổi với ông Trump Jr.

Con trai ông Trump bày tỏ quan điểm với cha mình trong các cuộc trao đổi riêng, không công khai. Các nguồn tin cũng cho biết ông Trump Jr từ lâu đã hoài nghi về việc Mỹ can thiệp ở nước ngoài.

"Don giữ kín quan điểm của mình về vấn đề này, bởi ông ấy sẽ không bao giờ công khai bất đồng với cha về một vấn đề như vậy. Nhưng tôi không nghĩ bất kỳ ai hiểu ông ấy lại ngạc nhiên trước quan điểm cá nhân của ông ấy", một người thân cận với ông Trump Jr. tiết lộ.

Nhà Trắng không trực tiếp phản hồi thông tin ông Trump Jr. phản đối chiến tranh. Tuy nhiên, một quan chức tuyên bố "Iran đã bị tàn phá nghiêm trọng, và dù bằng cách nào, cuộc xung đột tại Iran cũng sẽ sớm kết thúc".

Trong bài viết, Atlantic cũng cho biết những nhân vật cấp cao khác trong chính quyền ông Trump như Phó tổng thống JD Vance, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng từng tỏ ra hoài nghi hoặc kín đáo bày tỏ dè dặt về chiến dịch với sự tham gia của Israel, cũng như phạm vi dự kiến của nó.

Xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào ngày 28-2-2026.

Cuộc chiến đã để lại nhiều hệ lụy về kinh tế khi nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, đẩy giá nhiên liệu ở Mỹ nói riêng và toàn cầu lên cao ngất ngưởng.

Các diễn biến này đang gây ra sức ép chính quyền Mỹ đương nhiệm, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra vào ngày 3-11 tới.

Kết quả thăm dò gần đây của Pew Research cho thấy 65% người Mỹ không tán thành cách chính quyền xử lý chiến dịch quân sự tại Iran.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của báo Politico, 29% cử tri chưa quyết định vẫn không bị thuyết phục để ủng hộ các ứng viên Đảng Cộng hòa, ngay cả khi giá nhiên liệu giảm 1 USD/gallon. Tại một số bang miền Tây, giá xăng đã tăng lên mức 5 - 6 USD/gallon.

Một số nhân vật nổi bật trong Đảng Cộng hòa cũng lo ngại cuộc chiến kéo dài. Từ tháng 7, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt xung đột.

Dù tỉ lệ ủng hộ cách xử lý tình hình giảm, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định phát động chiến tranh. Ông khẳng định giao tranh sẽ sớm kết thúc.