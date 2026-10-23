Iran công bố chương trình drone mới, nâng cấp drone Arash lên đầu đạn 100kg

Quân đội Iran phóng thử drone trong cuộc tập trận quân sự tại một địa điểm không xác định - Ảnh: REUTERS/QUÂN ĐỘI IRAN

Ngày 22-10, Lục quân Iran đã công bố chương trình máy bay không người lái (drone) mới nhất trong nỗ lực mở rộng năng lực tác chiến trên không. Tên gọi và thông số kỹ thuật của hệ thống drone này dự kiến sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới.

Ngoài ra, quân đội Iran cũng tiến hành nâng cấp một số tính năng kỹ thuật trong phiên bản mới nhất của Arash, một trong những dòng drone chủ lực, và tăng khối lượng đầu đạn từ 50kg lên 100kg.

Theo Hãng thông tấn Fars, những cải tiến này bao gồm nâng cao độ chính xác khi xác định và tấn công mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời phát triển một biến thể sử dụng động cơ phản lực.

Ngoài ra, việc tăng khối lượng đầu đạn từ 50kg lên 100kg đã nhân đôi khả năng mang tải trọng nổ của drone Arash.

Các chuyên gia quân sự đánh giá Arash đã phát triển thành một dòng drone đa dạng, với nhiều mẫu khác nhau và sở hữu đa dạng năng lực tác chiến.

Trước đây, drone Arash từng được sử dụng trong chiến dịch Lời hứa chân thật (True Promise) và Sấm sét (Thunderbolt).

Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami khẳng định: “Hoạt động sản xuất của chúng tôi không giảm trong chiến tranh. Chúng tôi đã mở rộng các cơ sở sản xuất và hiện sở hữu lượng dự trữ đáng kể”.

Theo các nguồn tin quân sự, quy mô kho dự trữ drone của lục quân Iran đã có sự mở rộng về chủng loại, cũng như trình độ công nghệ so với giai đoạn trước khi Mỹ và Israel tấn công nước này vào cuối tháng 2.

Các nguồn tin này đánh giá Iran là một trong bốn cường quốc hàng đầu thế giới về drone, nhờ vào quá trình mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất, đa dạng hóa các hệ thống drone và liên tục cải tiến công nghệ.

Cùng thời điểm, Lầu Năm Góc và Tập đoàn Lockheed Martin đã công bố thỏa thuận kéo dài 10 năm về việc sản xuất 850 máy bay chiến đấu F-35, nhưng không công bố giá trị của thỏa thuận.

Chủ tịch Lockheed Martin, ông Jim Taiclet, cho biết thỏa thuận này sẽ củng cố hình ảnh của F-35 với vai trò là máy bay chiến đấu tuyến đầu chủ chốt trong nhiều năm tới.