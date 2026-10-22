Iran dọa tấn công căn cứ Mỹ để đáp trả việc hộ tống tàu qua Hormuz

Tàu thuyền gần eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, nếu quân đội nước này tiếp tục hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

“Quân đội Mỹ cần hiểu rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, xung đột sẽ lan sang các căn cứ của họ trong khu vực. Đây là lời cảnh báo nghiêm túc”, IRGC tuyên bố trên trang Sepah News.

Cùng ngày, lực lượng Iran cho biết bốn tàu vận tải đã bị trúng đạn trong đêm qua, khi đang tìm cách đi qua khu vực vịnh Ba Tư.

Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - sau khi xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel bùng phát hồi tháng 2.

Tehran thường xuyên tấn công những tàu cố tình đi qua eo biển mà không được nước này cho phép. Tuy vậy, quân đội Mỹ vẫn tăng tần suất hộ tống các tàu hàng qua nơi này, khiến Iran đáp trả bằng việc gia tăng các vụ tập kích.

Song song với đó, Washington tiếp tục phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran nhằm siết chặt nền kinh tế nước này, trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột vẫn bế tắc.

Eo biển Hormuz nằm giữa bờ biển phía nam Iran và bán đảo Musandam thuộc Oman, có điểm hẹp nhất chỉ khoảng 39km. Đây được xem là hành lang vận tải huyết mạch của các tàu chở dầu và khí đốt xuất phát từ những quốc gia giàu năng lượng vùng Vịnh.