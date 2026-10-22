Rộ tin Mỹ đang âm thầm rút quân khỏi các căn cứ ở Trung Đông

Tàu khu trục USS Gonzalez thuộc Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, hỗ trợ nhiệm vụ bảo đảm an ninh và ổn định hàng hải tại Trung Đông - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Đài NBC News ngày 21-10 dẫn lời hai quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran.

Các đợt rút quân này mang dáng dấp của những bước chuẩn bị mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước thềm các cuộc không kích ban đầu của liên quân Mỹ - Israel hồi tháng 2.

Theo báo cáo, lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những quân nhân đang được tái bố trí. Washington được cho là có ý định chỉ duy trì sự hiện diện hạn chế tại các căn cứ trong khu vực, bao gồm các nhân sự chịu trách nhiệm về an ninh và phòng không.

Trước thềm cuộc tấn công ngày 28-2, Lầu Năm Góc đã rút một lượng lớn binh sĩ khỏi các căn cứ có nguy cơ bị tổn thương trước đòn đáp trả dự kiến từ Iran.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Timothy Hawkins từ chối bình luận về thông tin điều chuyển quân nói trên.

Ông chỉ khẳng định rằng lực lượng Mỹ thường xuyên được tái bố trí nhằm "tối ưu hóa khả năng sẵn sàng chiến đấu" và luôn trong tâm thế chuẩn bị bảo vệ nhân sự cũng như lợi ích của nước Mỹ.

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21-10 cũng đã ban bố lệnh yêu cầu các nhân viên không thiết yếu và gia đình họ rời khỏi Saudi Arabia, viện dẫn lý do lực lượng Houthi đang leo thang các cuộc tấn công nhằm vào các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Một nguồn tin ngoại giao ở Trung Đông tiết lộ với Hãng tin AFP rằng một số người thân của nhân viên đại sứ quán Mỹ cũng đang được rút khỏi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Jordan, Qatar và Bahrain.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đã bác bỏ, gọi các báo cáo về việc tiếp tục rút người là "không chính xác".

Những diễn biến dồn dập này xuất hiện giữa lúc có thông tin cho rằng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình lên Tổng thống Trump các phương án cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Theo NBC News, các đề xuất này bao gồm đòn không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân, căn cứ ngầm và các hòn đảo chiến lược của Iran, trong đó có đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng, và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.