Ông Netanyahu: Chỉ có một cách duy nhất để loại bỏ mối đe dọa từ Iran

Israel đang chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 27-10, khi ông Netanyahu đang đối mặt với cuộc đua tái tranh cử đầy gay cấn - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 21-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố cứng rắn về Iran trong cuộc vận động tranh cử tại thị trấn Dimona, miền nam Israel, khi cuộc đua tái tranh cử của ông đang bước vào tuần cuối cùng.

"Iran từng muốn tiêu diệt chúng tôi, nhưng chúng tôi đã ngăn chặn họ. Họ muốn chế tạo bom hạt nhân nhưng cũng bị chúng tôi chặn lại. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ ý định", ông Netanyahu phát biểu.

"Vì vậy, chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt tình trạng này, đó là lật đổ chế độ hiện tại ở Iran", nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Netanyahu cho biết đã ban hành chỉ thị liên quan đến mục tiêu này cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ quan tình báo Mossad và toàn bộ các cơ quan an ninh nước này. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời điểm hoặc phương thức triển khai.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc xuất hiện thông tin về bất đồng giữa Israel và Mỹ liên quan đến khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo các nguồn tin được báo Financial Times dẫn lại ngày 21-10, hồi đầu tháng này, ông Netanyahu đã yêu cầu quân đội Israel chuẩn bị kế hoạch tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump được cho là đã phản đối.

Trước đó, ông Trump công khai khẳng định không có ý định tái khởi động cuộc chiến với Iran, vốn được Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào đầu tháng 11.

Dù vậy, trong một video đăng tải tuần này, ông Netanyahu đã cảm ơn ông Trump vì công khai ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tại Israel, đồng thời tuyên bố hai nhà lãnh đạo vẫn còn "một nhiệm vụ phải hoàn thành" tại Iran.

Cùng ngày 21-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với Tehran.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp sĩ quan ở miền nam Israel, ông Katz nhận định chính quyền Iran đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước đến nay, nhưng chính tình trạng này có thể khiến Tehran thực hiện những hành động cực đoan.

"Nếu Iran tấn công Israel, Iran sẽ phải chìm trong biển lửa", ông cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời cáo buộc Iran và các lực lượng ủy nhiệm đang tìm cách tiến hành những cuộc tấn công có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử sắp tới tại Israel. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin cụ thể về các âm mưu này.