Tin tức thế giới 24-10: Mỹ có thể tấn công Iran cuối tuần này?; Ukraine nêu điều kiện đạt hòa bình

Tên lửa Iran được trưng bày bên cạnh hình ảnh Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tại Tehran ngày 27-9 - Ảnh: REUTERS

Đại sứ Mỹ: Có thể tấn công Iran ngay cuối tuần này

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho rằng Washington có thể tiến hành tấn công Iran ngay cuối tuần này, song Tổng thống Donald Trump khẳng định không biết về khả năng trên.

Theo Hãng tin AFP ngày 23-10, khi được hỏi liệu Mỹ có thể tấn công Iran trong cuối tuần này hay không, ông Barrack trả lời: "Hoàn toàn có thể".

Ông Barrack, người phụ trách vấn đề Syria nhưng không trực tiếp tham gia chính sách về Iran, cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran sau nhiều tháng đàm phán.

Tuy nhiên khi được phóng viên hỏi về phát biểu trên, ông Trump nói: "Tôi chẳng biết gì về chuyện đó cả".

Phát biểu được đưa ra giữa lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục tuyên bố sẽ lật đổ chính quyền Iran.

Trái với lập trường của Israel, ông Barrack khẳng định Washington không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran, dù Iran có thể phải đối mặt hậu quả nếu tiếp tục đe dọa các đồng minh của Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine ký thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga cũng phải đi kèm những bảo đảm an ninh vững chắc và nguồn tài chính đủ để duy trì quân đội Ukraine trong 10 năm.

Theo Hãng tin Reuters ngày 23-10, ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau cuộc trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán về một lệnh ngừng bắn toàn diện, hoặc thỏa thuận riêng trong lĩnh vực năng lượng và hoạt động trên biển nếu Matxcơva chưa muốn thảo luận một thỏa thuận rộng hơn.

Ông cũng nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ mang tính nhạy cảm và cần được giải quyết ở cấp lãnh đạo.

Liên quan đến kế hoạch đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11, ông Zelensky hy vọng cuộc gặp cấp chuyên viên kỹ thuật sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh, đồng thời đề nghị châu Âu nên được tham gia vào tiến trình hòa bình.

Ông Kim Jong Un kêu gọi xây dựng quân đội hùng mạnh nhất

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi xây dựng các đại đội thành những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ, có khả năng hoạt động độc lập, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-10, ông Kim đưa ra yêu cầu trên tại hội nghị chỉ huy đại đội quân đội Triều Tiên, diễn ra trong hai ngày 22 và 23-10 tại Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh từng đại đội phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội trong thời đại mới.

"Hãy xây dựng quân đội hùng mạnh nhất và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự theo cách riêng của chúng ta", ông Kim tuyên bố.

Ông Kim Jong Un cùng vợ và con gái tham quan bảo tàng quốc phòng tại Bình Nhưỡng ngày 11-10 - Ảnh: AFP

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, 7 người thiệt mạng

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào một lễ tang tại nhà thờ ở Jordan, được giới chức nước này xác định là hành động khủng bố.

Vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ Hamoud thuộc tỉnh Karak ngày 23-10, khi hàng chục người đang tham dự một lễ tang.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ba tay súng nổ súng từ bên ngoài nhà thờ, ẩn nấp sau cây và tường thấp trước khi chạy về phía lối vào.

Bộ trưởng Nội vụ Jordan Mazin Al Farrayeh cho biết vụ tấn công do các phần tử cực đoan thực hiện, song chưa xác định được liệu chúng có liên hệ với tổ chức nào hay không.

Thủ tướng Jordan Jafar Hassan lên án vụ việc là hậu quả của tư tưởng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc các tay súng tấn công nhà thờ - Ảnh: AFP

Pháp huy động 70.000 cảnh sát đối phó làn sóng biểu tình

Chính phủ Pháp thông báo triển khai 70.000 cảnh sát trên toàn quốc trong ngày 24-10, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng biểu tình bạo lực và cướp phá nghiêm trọng vào cuối tuần trước.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez ngày 23-10 cho biết các đơn vị an ninh tinh nhuệ và lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí hạng nặng sẽ được huy động để bảo đảm trật tự.

"Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với những kẻ gây bạo loạn, cướp phá và bất kỳ ai có hành vi bạo lực", ông Nunez tuyên bố.

Tại Paris, cảnh sát chỉ cấp phép cho một cuộc biểu tình của công đoàn, đồng thời bác bỏ đề nghị tuần hành của Liên đoàn Sinh viên quốc gia Pháp (UNEF) và phong trào Áo vàng.

Tuy nhiên, UNEF khẳng định vẫn tiến hành biểu tình bất chấp lệnh cấm.

Căng thẳng tại Pháp tiếp tục gia tăng sau vụ xả súng nghi mang động cơ thù ghét người Hồi giáo ở phía tây Paris ngày 23-10, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương.

Cứu hộ đặc biệt Nhân viên cứu hộ giải cứu một con mèo khỏi tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc không kích của Nga tại Ukraine - Ảnh: AFP