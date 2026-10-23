Jordan: Ba tay súng ập vào nhà thờ xả đạn, 34 người thương vong

Hình ảnh cắt từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc nhóm tay súng tấn công nhà thờ tại làng Hammoud, tỉnh Karak, Jordan ngày 23-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 23-10, một nhóm tay súng đã tấn công nhà thờ tại làng Hammoud, tỉnh Karak, miền nam Jordan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Cơ quan An ninh công cộng Jordan cho biết các nghi phạm đã xông vào khuôn viên một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp và nổ súng khi một đoàn người đang tham gia lễ tang.

Ban đầu, nhà chức trách thông báo có 7 người thiệt mạng, nhưng sau đó điều chỉnh số người tử vong xuống còn 6. Lực lượng an ninh hiện đang truy bắt những kẻ gây án.

Đoạn video từ camera an ninh do Đài truyền hình Al-Mamlaka phát sóng cho thấy ba tay súng bước xuống từ một chiếc ô tô.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 150 - 200 người ở nhà thờ. Một nhân chứng kể rằng các nghi phạm đã liên tục xả đạn trong 5 phút trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Phần lớn nạn nhân trong độ tuổi từ 50 đến 70.

Bộ trưởng Truyền thông Chính phủ Jordan Mohammed Al-Momani cho biết lực lượng an ninh đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Theo AFP, vụ xả súng đã gây chấn động Jordan, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo Sunni. Tại đây, các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô giáo và các cơ sở thờ tự tương đối hiếm gặp.

Trước vụ việc, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã lên án vụ xả súng là một "hành động khủng bố tàn ác".

Ông nhấn mạnh vụ tấn công "một lần nữa khẳng định rằng chủ nghĩa khủng bố không có tôn giáo hay quê hương, mà chỉ nhằm phá hoại sự chung sống hòa bình và gieo rắc chia rẽ".

Jordan là quốc gia nơi Hồi giáo Sunni là quốc giáo và chiếm đại đa số (khoảng 95-97% dân số), đóng vai trò nền tảng trong đời sống văn hóa, luật pháp và xã hội.

Bên cạnh đó, Kitô giáo chiếm khoảng 2-4% dân số, là một trong những cộng đồng Kitô hữu lâu đời nhất thế giới. Dù là thiểu số, người Kitô giáo Jordan - chủ yếu thuộc Chính thống giáo Hy Lạp và Công giáo La Mã - giữ vị thế xã hội quan trọng, được dành riêng một số ghế trong Quốc hội và giữ các chức vụ cấp cao trong bộ máy nhà nước.

Nhờ chính sách bảo trợ của triều đình Hashemite, Jordan được xem là một ốc đảo hòa hợp tôn giáo hiếm hoi trong khu vực, nơi các thánh tích Abrahamic (như sông Jordan hay núi Nebo) được cả người Hồi giáo lẫn Kitô giáo trân trọng gìn giữ.