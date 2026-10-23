Pháp: Xả súng kinh hoàng nghi do khủng bố, bé gái 12 tuổi trúng 8 phát đạn

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở ngoại ô Paris, Pháp ngày 23-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 23-10, một vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Trappes, ngoại ô Paris (Pháp) đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Thị trưởng Trappes Ali Rabeh cho biết nghi phạm là một người đàn ông 39 tuổi. Người này đã lái ô tô qua thị trấn Trappes và khu vực La Verriere lân cận, sau đó liên tục nổ súng vào những người xung quanh.

"Nghi phạm nổ súng bừa bãi với ý định gây ra một cuộc thảm sát", ông Rabeh nói với Đài BFMTV.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 23-10 (giờ địa phương). Một bé gái 12 tuổi đã trúng 8 phát đạn và bị thương nặng.

Thị trưởng Trappes nhấn mạnh hiện chưa thể đưa ra kết luận về động cơ gây án, đồng thời cho rằng việc không có thêm nhiều người thiệt mạng là một "phép màu".

Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ. Cơ quan công tố Pháp cũng đã mở cuộc điều tra về hành vi "giết người có liên quan đến hoạt động khủng bố".

Các nhà điều tra đang làm rõ liệu nghi phạm có cố tình nhắm vào các nạn nhân vì lý do chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo hay không.

Samy, một cư dân tại Trappes, kể với AFP rằng anh đã thấy một thi thể nằm trên mặt đất khi nhìn qua cửa sổ. Mẹ anh thì nhìn thấy một chiếc Renault Clio màu xám lao nhanh qua khu vực, kèm theo những tiếng nổ lớn.

Trước vụ việc, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu khẳng định đây là một vụ tấn công "rất nghiêm trọng", đồng thời cho biết toàn bộ nguồn lực của lực lượng an ninh và cơ quan tư pháp đã được huy động để xử lý.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng chia sẻ với các nạn nhân, khẳng định cả nước Pháp luôn sát cánh cùng những người bị ảnh hưởng bởi "biến cố kinh hoàng" này.

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh nước Pháp đang đối mặt với tình hình an ninh căng thẳng, sau làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao.

Các cuộc biểu tình đã kéo theo nhiều vụ bạo loạn, gây ra một trong những đợt bạo lực đường phố nghiêm trọng nhất tại Pháp trong những năm gần đây.

Sau một tuần áp dụng lệnh giới nghiêm tại nhiều thành phố, giới chức Pháp dự kiến tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát để bảo đảm an ninh trước các cuộc biểu tình vào cuối tuần.

