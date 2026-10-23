Bà Melania Trump giúp Nga - Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã giúp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại thành phố Oleshky.

Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 29-10, nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố và sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự.

"Hai nước đã đồng ý tạm thời ngừng mọi hoạt động quân sự tại Oleshky để cho phép hàng viện trợ nhân đạo được đưa vào, đồng thời chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định", Nhà Trắng cho biết.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ bà Melania Trump và đại diện của bà đã trực tiếp làm việc với giới lãnh đạo Nga và Ukraine để thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Oleshky nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 2-2022. Thời gian gần đây, người dân tại thành phố này liên tục phản ánh tình trạng thiếu lương thực ngày càng nghiêm trọng.

"Tình hình tại Oleshky đang vô cùng nghiêm trọng. Đây là một thành phố nằm trên tuyến đầu chiến sự, đang bên bờ thảm họa", bà Melania Trump cảnh báo.

Theo Đệ nhất phu nhân Mỹ, những người còn ở lại thành phố chủ yếu là người cao tuổi, đang rất cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, lương thực và nước sạch.

Trước đó, bà Melania Trump cũng tích cực tham gia các nỗ lực đưa những trẻ em Ukraine bị Nga đưa đi trong cuộc xung đột trở về đoàn tụ với gia đình.

Ảnh chụp trên cao thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson (Ukraine) mà Nga kiểm soát. Ảnh được công bố ngày 16-9 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga, Mỹ và Ukraine đang xúc tiến kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 11 tới.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Na Uy rồi đến St. Petersburg ngày 21-10 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vòng đàm phán sắp tới dự kiến tập trung vào các bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

