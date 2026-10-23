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Tổng thống Putin: Nga và Ukraine có đủ điều kiện để đạt được thỏa thuận lâu dài

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 22-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Matxcơva và Kiev có đủ điều kiện để đạt được thỏa thuận bởi Nga và Ukraine 'thực chất là một dân tộc'.

Tổng thống Putin: Nga và Ukraine có đủ điều kiện để đạt được thỏa thuận - Ảnh 1.

Tổng thống Putin tham dự cuộc họp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 21-10 - Ảnh: REUTERS

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận, chúng tôi nhất trí với điều đó”, Tổng thống Vladimir Putin nói với truyền thông Nga, đồng thời khẳng định Nga và Ukraine “thực chất là một dân tộc”.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Nga lưu ý các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine cần tập trung vào những bảo đảm an ninh cho cả hai nước, đồng thời xây dựng một khuôn khổ an ninh chung cho toàn châu Âu.

“Các cuộc đàm phán này sẽ nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình ở hình thức cuối cùng, chứ không phải chỉ là kết quả của một lệnh ngừng bắn tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn”, ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với các bên để đạt được mục tiêu trên, cũng như tái khẳng định lập trường lâu nay của Điện Kremlin rằng Nga chưa bao giờ muốn phát động chiến tranh.

Trong bài phát biểu, ông Putin khẳng định mọi cuộc thảo luận về vùng đất ở miền đông Ukraine đều phải tính đến điều mà ông gọi là “lãnh thổ lịch sử của Nga”.

“Trước hết, quan điểm của tôi về vấn đề này là đây không phải lãnh thổ của họ. Đây là lãnh thổ thuộc về nước Nga trong lịch sử”, nhà lãnh đạo Nga bình luận về vùng đất miền đông Ukraine.

Hiện Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề lãnh thổ. Matxcơva yêu cầu Kiev nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền đông Ukraine, trong khi Ukraine bác bỏ mọi khả năng từ bỏ những vùng lãnh thổ do nước này kiểm soát.

Về quan hệ với châu Âu, ông Putin tuyên bố Nga không chuẩn bị cho bất kỳ cuộc chiến nào với châu Âu, theo Hãng tin Tass.

“Nếu nhìn vào các diễn biến chính trị đang xảy ra tại châu Âu, có thể thấy rõ rằng người dân châu Âu không muốn chiến tranh với Nga. Tôi muốn thông điệp này được lắng nghe và chúng tôi cũng không muốn chiến tranh với châu Âu”, ông Putin nêu rõ.

Tổng thống Putin: Nga và Ukraine có đủ điều kiện để đạt được thỏa thuận - Ảnh 2.Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ trong tháng 11

Sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý 'về nguyên tắc' với việc khởi động đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine sau ngày 10-11.

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    Chủ đề: thỏa thuận Nga Ukraine Ukraine Vladimir Putin Điện Kremlin dân tộc

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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