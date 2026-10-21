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Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất hòa bình mới đến gặp ông Putin

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đến Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin, sau cuộc đàm phán tích cực với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Na Uy.

Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất hòa bình Ukraine đến gặp ông Putin - Ảnh 1.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff - Ảnh: AP

Theo truyền thông Nga, sáng 21-10 (giờ địa phương), đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã đến thành phố St. Petersburg (Nga) để chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Steve Witkoff được ông Kirill Dmitriev, cố vấn Điện Kremlin phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế, đón tại sân bay Pulkovo ở St. Petersburg.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi đặc phái viên Mỹ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo (Na Uy).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc trao đổi tại Oslo là "tích cực", đồng thời cho biết ông Witkoff sẽ mang những ý tưởng đã thảo luận với phía Ukraine đến trình bày với Nga.

Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất hòa bình Ukraine đến gặp ông Putin - Ảnh 2.

Đặc phái viên Steve Witkoff đến sân bay Gardermoen ở Oslo (Na Uy) ngày 20-10 - Ảnh: REUTERS

"Giờ đây, với những ý tưởng đã trao đổi, ông ấy có thể đến St. Petersburg để trình bày với phía Nga. Hãy chờ xem liệu chúng ta có thể đạt được tiến triển nào hay không", ông Rubio phát biểu.

Theo một quan chức Mỹ, tại cuộc gặp ở Oslo, phía Ukraine đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới, được hai bên thảo luận chi tiết.

"Các bên đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc thống nhất cách tiếp cận phối hợp khi làm việc với Nga và thúc đẩy tiến trình ngoại giao", quan chức này cho biết.

Vị này nói thêm rằng cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin nhằm tiếp nối những kết quả đạt được tại Oslo, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

"Dù vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết, các cuộc thảo luận cho thấy tinh thần tích cực và mang tính xây dựng, sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên cùng quyết tâm hướng tới một nền hòa bình toàn diện và bền vững", quan chức Mỹ nhận định.

Theo Hãng tin AFP, một quan chức Mỹ khác cho biết ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, dự kiến cũng sẽ tham gia trực tuyến cuộc hội đàm giữa ông Witkoff và Tổng thống Putin trong ngày 21-10.

Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất hòa bình mới đến gặp ông Putin - Ảnh 3.Ông Putin đề xuất gặp ông Trump và ông Tập để bàn về chiến sự Ukraine

Ông Putin đã đề xuất cuộc gặp ba bên với ông Trump và ông Tập nhằm thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

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    Chủ đề: Đặc phái viên Mỹ Ukraine ​Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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