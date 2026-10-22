Mưa tên lửa giội xuống thủ đô Kiev; Hàng loạt drone cùng lúc áp sát Matxcơva

Lính cứu hỏa Ukraine làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tên lửa đánh trúng các nhà dân ở Kiev vào tối 21-10 - Ảnh: AFP

Rạng sáng 22-10, giới chức Ukraine cho biết các đợt tấn công bằng tên lửa đã nã xuống thủ đô Kiev xuyên đêm, cho thấy các đợt không kích không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, Hãng AFP đưa tin.

Cụ thể, khoảng 2h sáng 22-10 (giờ địa phương), các đợt tấn công của Nga vào Kiev tiếp diễn, khiến tiếng nổ vang dội khắp bầu trời thủ đô Ukraine.

Tên lửa đạn đạo tiếp tục nhắm vào thủ đô Kiev vào khoảng 3h sáng, gồm ít nhất 13 tiếng nổ làm rung chuyển thành phố trong chưa đầy 8 phút, theo tờ Kyiv Independent. Đến khoảng 3h34, một loạt tiếng nổ khác lại vang lên.

Sau loạt vụ nổ, chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết một tòa nhà có cơ sở y tế tại quận Pecherskyi bị hư hại.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận các vụ tấn công bằng tên lửa đã khiến 15 người ở thủ đô bị thương.

Lực lượng Không quân Ukraine đã phát đi cảnh báo vào rạng sáng về việc "có thêm tên lửa đạn đạo hướng về Kiev", đồng thời yêu cầu người dân ở yên trong hầm trú ẩn.

Ở chiều ngược lại, Thị trưởng Matxcơva (Nga) Sergey Sobyanin cho biết có tới 630 máy bay không người lái (drone) hướng về thủ đô Nga trong đêm 21, rạng sáng 22-10. Phần lớn số drone này bị đánh chặn từ xa, trước khi tiếp cận thành phố.

“Từ 20h30 ngày 21-10 đến 4h sáng ngày 22-10 (giờ Matxcơva), có tổng cộng 630 drone bay về phía thủ đô Nga. Phần lớn bị lực lượng phòng không phá hủy khi còn ở cách xa thành phố” - ông Sobyanin cho hay.

Theo thị trưởng, lực lượng phòng không đã bắn hạ 163 drone ở khu vực gần sát thủ đô Matxcơva.

Trước đó, đặc phái viên Witkoff đã tới Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Oslo (Na Uy) hôm 20-10.

Động thái này được cho là nhằm xoa dịu những rạn nứt gay gắt giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Ukraine. Con rể của ông Trump, ông Jared Kushner, cũng tham gia các cuộc hội đàm với ông Putin theo hình thức trực tuyến.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Nga "về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại" các cuộc đàm phán ba bên vào giữa tháng 11.

Ông Ushakov cũng nhấn mạnh Điện Kremlin muốn các vòng đàm phán này tập trung vào cấu trúc an ninh thời hậu chiến.

Ông Zelensky cũng tuyên bố ủng hộ tổ chức cuộc gặp 3 bên, kêu gọi tổ chức càng sớm càng tốt. Chia sẻ với Đài Fox News mới đây, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi đóng băng chiến tuyến trong cuộc chiến với Nga, nhấn mạnh đây chỉ là bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột.