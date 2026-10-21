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Ông Zelensky nêu 'bước đầu tiên' để chấm dứt cuộc chiến với Nga

tác giả
THANH BÌNH
THANH BÌNH
THANH BÌNH

Ngày 21-10, Tổng thống Zelensky kêu gọi đóng băng chiến tuyến trong cuộc chiến với Nga, nhấn mạnh đây chỉ là bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky nêu 'bước đầu tiên' để chấm dứt cuộc chiến với Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ vào ngày 16-10-2026 - Ảnh: AFP

"Đúng vậy, ngay lúc này chúng ta phải đóng băng chiến tuyến, và tôi cho rằng đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi gọi đó là ngừng bắn. Tổng thống Trump gọi đó là đóng băng và dừng lại" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News hôm nay.

Nhà lãnh đạo Ukraine trả lời như vậy khi được người dẫn chương trình hỏi rằng "ông có chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo đó đóng băng mọi thứ ở trạng thái hiện tại, khi Ukraine vẫn kiểm soát từ 75% lãnh thổ đất nước trở lên, hay không?".

Bình luận của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Konstantinovsky ở thành phố St. Petersburg cùng ngày, để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng cuộc gặp giữa Đặc phái viên Witkoff và phía Nga sẽ mang lại kết quả tích cực, đồng thời ủng hộ việc tổ chức đàm phán ba bên giữa lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine phải có mặt trong mọi cuộc đàm phán hòa bình.

"Tôi luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào và về bất kỳ vấn đề nào. Nhưng xin đừng bàn chuyện của chúng tôi mà không có chúng tôi" - ông Zelensky chia sẻ.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình đều phải bao gồm các cam kết bảo đảm an ninh từ những đối tác của Ukraine, trong đó có Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Theo ông, những cam kết này sẽ giúp người dân Ukraine không còn phải "lo sợ rằng hành động gây hấn sẽ quay trở lại".

Phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra vài ngày sau khi Kiev cáo buộc Washington cố tình làm chậm tốc độ kết nối của hệ thống thông tin liên lạc Starshield do Công ty SpaceX vận hành, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động liên lạc của quân đội Ukraine trên chiến trường. Ukraine cũng sử dụng hệ thống vệ tinh dân sự Starlink của SpaceX.

Ông Zelensky cập nhật các dịch vụ Starlink và Starshield "vẫn đang bị hạn chế". Tuy nhiên ông nói: "Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ làm việc với đội ngũ của mình để tháo gỡ những hạn chế này".

Ông Zelensky nêu bước đầu tiên cần làm lúc này để chấm dứt cuộc chiến với Nga - Ảnh 3.Đặc phái viên Mỹ gặp ông Putin ở cung điện St. Petersburg

Ngày 21-10, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian, đồng thời xem xét những ý tưởng mới nhằm chấm dứt cuộc chiến.

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THANH BÌNH
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    Chủ đề: Chiến sự Nga - Ukraine đóng băng Volodymyr Zelensky Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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