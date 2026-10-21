Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine sẽ không tồn tại nếu thiếu Washington

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 21-10, trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng bảo vệ chính sách hỗ trợ Ukraine của chính quyền Washington, giữa lúc quan hệ với Kiev xuất hiện nhiều bất đồng.

"Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bao gồm cả dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ukraine đã không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Kiev sẽ không còn tồn tại với tư cách một quốc gia có chủ quyền", ông Rubio tuyên bố.

Phát biểu được đưa ra khi ông Rubio trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin của bài báo do Wall Street Journal đăng tải, rằng tỉ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành SpaceX - đã ra lệnh làm chậm hoạt động của hệ thống vệ tinh Starlink ở Ukraine.

Đây là hệ thống đóng vai trò quan trọng giúp Kiev đối phó với các cuộc không kích của Nga.

Theo bài báo, ông Musk đã trao đổi với Tổng thống Trump về quyết định này sau khi sự việc được công khai. Một nguồn tin khác cho biết tỉ phú Mỹ cũng từng thảo luận với các quan chức chính quyền trước khi Starlink bị hạn chế hoạt động.

Tuy nhiên, ông Rubio bác bỏ thông tin Washington biết trước hoặc chỉ đạo quyết định trên, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Mỹ không thể kiểm soát cách một công ty tư nhân vận hành sản phẩm của mình.

Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ không tiếp tục ở thế bị động trước những chỉ trích liên quan đến vấn đề Ukraine, đồng thời dành lời khen ngợi Kiev đã chiến đấu rất dũng cảm trước Nga.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ngày 20-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo (Na Uy), thảo luận về việc chia sẻ thông tin tình báo và khả năng tiếp cận Starlink.

Ông Zelensky đánh giá cuộc trao đổi diễn ra tích cực, đồng thời cho biết một trong những mục tiêu chuyến công du của ông Witkoff là chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine, nhằm giải quyết những vấn đề gai góc, bao gồm tranh chấp lãnh thổ.

Sau cuộc gặp tại Oslo, ông Witkoff đã đến St. Petersburg vào sáng 21-10 để chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio thừa nhận tiến trình đàm phán hòa bình đang gặp nhiều khó khăn, với trọng tâm là tương lai vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Theo ông, một số "ý tưởng sáng tạo" đã được đề xuất nhằm thu hẹp bất đồng, song cả Nga và Ukraine đều phải chấp nhận nhượng bộ để đạt được thỏa thuận.