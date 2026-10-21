Đặc phái viên Mỹ gặp ông Putin ở cung điện St. Petersburg

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) bắt tay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại Cung điện Konstantinovsky ở thành phố St. Petersburg, Nga ngày 21-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, lời kêu gọi trên được Đặc phái viên Steve Witkoff đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Cuộc gặp diễn ra tại Cung điện Konstantinovsky, cung điện hoàng gia nguy nga ở thành phố St. Petersburg, Nga. Đây là lần thứ 9 ông Witkoff gặp trực tiếp ông Putin.

Nga mở đầu cuộc gặp bằng một cử chỉ thiện chí khi trả tự do cho ông Stephen Hubbard, giáo viên người Mỹ nghỉ hưu bị Nga cáo buộc chiến đấu cho Ukraine và đã giam giữ tại Nga từ năm 2022.

Ông Putin cũng đề nghị hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý vấn đề Iran, cho biết Nga có quan hệ với Tehran từ nhiều thập niên qua và nhiều lần đề nghị tận dụng mối quan hệ này để giải quyết quan ngại của Washington về chương trình hạt nhân Iran.

Nhà lãnh đạo Nga còn nói Matxcơva có thể cung cấp lượng lớn phân bón cho Mỹ nhằm hỗ trợ nông dân nước này.

Trao đổi với ông Witkoff, Tổng thống Putin cho biết ông muốn thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp tại Trung Quốc với ông Trump vào tháng tới. Điện Kremlin từng gợi ý cuộc gặp này có thể có sự tham gia của cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đến Nga trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh lo ngại Mỹ đang giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine, gồm hạn chế chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực về các cuộc tấn công của Nga và làm suy yếu năng lực liên lạc quân sự của Ukraine.

"Một điều tôi hy vọng đạt được hôm nay là có cuộc trao đổi hiệu quả giữa chúng ta về khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ" - ông Witkoff nói với ông Putin.

Đặc phái viên Mỹ chia sẻ: "Ngay cả khi hôm nay chúng ta chưa đạt được giải pháp, việc thảo luận và cân nhắc bước đi tiếp theo có thể là gì cũng sẽ quan trọng. Thế giới đang chờ đợi thông tin về điều đó".

Các thành viên phái đoàn Nga gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Cung điện Konstantinovsky ở St. Petersburg, Nga ngày 21-10-2026 - Ảnh: REUTERS



Cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine gần nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra hồi tháng 2 năm nay, trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Ukraine và Nga vẫn còn bất đồng sâu sắc về các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.

Tuy nhiên, gần đây ông Trump đã gia tăng sức ép buộc Ukraine đạt được thỏa thuận. Hôm 20-10, ông nói đã đến lúc Ukraine chấm dứt cuộc chiến, nếu không sẽ phải đối mặt với "một điều rất tồi tệ".

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, cũng tham gia cuộc gặp với ông Witkoff tại thành phố St. Petersburg. Hai bên còn thảo luận về tiềm năng hợp tác kinh tế Nga - Mỹ hậu chiến.

Ông Witkoff đi đến thành phố lớn thứ hai của Nga một ngày sau khi tiến hành các cuộc thảo luận tại Oslo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lãnh đạo Phần Lan và Na Uy cùng các đại diện châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Witkoff cho biết sẽ thông báo với ông Putin về kết quả các cuộc thảo luận tại Oslo, mà theo ông mô tả là hiệu quả và "đã có một số tiến triển nhất định".

Ông tiết lộ đã mang theo một số tài liệu trình bày những ý tưởng khác nhau về thỏa thuận hòa bình tiềm năng để ông Putin xem xét. Jared Kushner, con rể của ông Trump, cũng muốn chuyển tới nhà lãnh đạo Nga một số ý tưởng và lúc đầu có kế hoạch dự cuộc gặp từ xa.